Cazzu reveló el significado de su nueva canción “Dolce” y aclara si es para Nodal

La cantante argentina Cazzu ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Dolce”, un tema que incursiona en el género del regional mexicano . Desde su estreno, los fans se han preguntado si la letra de la canción está dirigida a su ex pareja, Christian Nodal, y padre de su hija, Inti. En sus redes sociales, la artista reveló el verdadero significado del tema.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cazzu reveló el verdadero significado de “Dolce”

A través de su cuenta oficial en la red social X, Cazzu (Julieta Cazzuchelli) aclaró las dudas de sus seguidores y explicó el significado de su tema. Tras el lanzamiento del tema, la cantante se dio un tiempo para responder preguntas sobre la canción.

Respondo 4 preguntas sobre DOLCE ya. — Cazzu™ (@cazzuoficial) January 23, 2025

Cuando una fan le preguntó si “Dolce” estaba dedicada a alguien en particular, la artista respondió que no, explicando que la canción fue escrita en un momento en el que no atravesaba ninguna situación personal complicada.

“La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo, a veces así es la creatividad”, señaló la cantante.

Por otra parte, otro fan cuestionó a Cazzu sobre cómo eligió el estilo de la canción, ya que “Dolce” se diferencia de sus otros temas al incluir corridos tumbados, un subgénero del regional mexicano. La joven confesó que siempre le han gustado y que sentía que ese estilo se ajustaba a su personalidad.

“Me gustan muchísimo los corridos tumbados, y tenía muchas ganas de hacer uno porque siento que va conmigo y lo buscamos hasta que salió", explicó.

¿Qué dice la letra de Dolce de Cazzu?

La letra de Dolce ha generado especulaciones debido a sus intensas y sensuales líneas. En una de las estrofas más comentadas, Cazzu canta:

“Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que, ya sabes, me queda tan bien

Con él mismo que te enamoré.”

Muchos han interpretado estas palabras como una posible venganza hacia Nodal, especialmente porque el vestido rojo que Cazzu luce en el videoclip, el mismo que utilizó en los Latin Grammy 2023, supuestamente era uno de los preferidos de su ex pareja. Este detalle ha avivado las especulaciones sobre la existencia de un mensaje oculto en la canción.

¿Qué pasó entre Cazzu, Cristian Nodal y Ángela Aguilar?

La relación entre Cazzu, Cristian Nodal y la cantante Ángela Aguilar también ha sido tema de conversación en redes sociales. Tras su ruptura con Nodal, los rumores sobre un posible conflicto entre las dos artistas no han cesado, lo que ha añadido más misterio al contexto en el que surgió “Dolce”.

Sin embargo, hasta el momento, Cazzu ha mantenido una postura reservada sobre estos rumores, enfocándose en su música y en la conexión con sus seguidores.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.