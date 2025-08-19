Miss Universo tendrá por primera vez a una representante de Palestina: ella es Nadeen Ayoub

La modelo y activista Nadeen Ayoub hará historia al ser la primera representante de Palestina en el certamen de Miss Universo, que se llevará a cabo en noviembre próximo en Tailandia. La Organización Miss Universo (MUO) confirmó oficialmente su participación, destacando en un comunicado que Ayoub encarna “la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma”.

Ayoub expresó su compromiso y emoción en sus redes sociales, afirmando: “Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver”. Consciente de la difícil realidad que vive su pueblo, dijo también: “Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado”.

Desafíos para llegar a Miss Universo

La activista explicó que llegar al certamen no fue sencillo debido a que es la primera vez que Palestina participa en este evento internacional, lo que implicó cumplir múltiples requisitos. Subrayó la importancia de que una reina no permanezca callada ante la tragedia que se vive en Gaza, calificándola como “la injusticia más grande”.

Nadeen destacó que Palestina debe ser visible en todas las plataformas y que las personas que sufren necesitan ser vistas y escuchadas. Durante el concurso, planea apoyar a su país luciendo diseños de creadores palestinos como una forma de visibilizar y respaldar a su pueblo.

¿Quién es Nadeen Ayoub?

Tiene 27 años de edad. Actualmente radicada en Dubái, Ayoub estudió inglés y psicología en la University of Western Ontario, en Canadá. La confirmación de su participación ha sido recibida con entusiasmo en redes sociales, reflejando la alegría del pueblo palestino por verse representado en un escenario de tanta relevancia internacional. Ayoub enfatizó: “El pueblo palestino es más que su sufrimiento”.

En 2022, fue coronada como Miss Palestina, representando a su país en el certamen Miss Tierra 2022 en Filipinas. Allí, logró destacarse entre las cinco finalistas y recibió el título de “Reina del Agua”.

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Nadeen utiliza sus plataformas digitales para visibilizar la situación en Palestina y mostrar su trabajo en comunidades desfavorecidas.

Su participación llega en un momento particularmente delicado, en medio del conflicto en Gaza que ha cobrado la vida de más de 62 mil personas desde octubre de 2023, muchas de ellas niños afectados por bombardeos, pobreza extrema y desnutrición.

¿Por qué nunca se había incluido a una representante de Palestina en Miss Universo?

La participación en Miss Universo requiere cumplir con varios requisitos organizativos y administrativos que implican la existencia de una entidad nacional reconocida que convoque y prepare a una participante.

A lo largo de la historia del certamen, Palestina no había sido incluida oficialmente en Miss Universo debido a su complejo estatus político y la falta de reconocimiento como Estado soberano por parte de muchos países.

Sin embargo, el contexto ha comenzado a cambiar. En medio del conflicto entre Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza, un número creciente de naciones ha expresado su respaldo al reconocimiento de Palestina como Estado.

¿Cuándo es Miss Universo 2025?

Miss Universo 2025, la 74.ª edición del concurso Miss Universo, se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret (Tailandia) el 21 de noviembre de 2025.

