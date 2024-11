Pepe Aguilar defiende a Ángela Aguilar tras las declaraciones de Cazzu

Las últimas declaraciones de Cazzu han provocado un intenso debate en redes sociales, ya que la cantante argentina rompió el silencio y contó cómo se enteró del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Algo que no paso desapercibido por Pepe Aguilar.

Muchos coinciden en que Ángela Aguilar quedó muy mal parada tras las declaraciones de Cazzu. Incluso como una mentirosa, ya que la cantante mexicana días antes había dicho que “nadie salió lastimado” por su relación con Nodal.

Declaraciones de Cazzu sobre el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Cuando la argentina dio su versión todo cambió y la mayoría de las personas en redes sociales empatizaron con ella. “Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. No hice nada al respecto, porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté".

Sin embargo, las palabras que dejaron mal parada a Ángela fueron las siguientes: “Hay una mentira atroz, que es que yo tenía conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo (...) Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir”, sentenció Cazzu .

Pepe Aguilar defiende a su hija Ángela tras declaraciones de Cazzu

El padre de Ángela Aguilar publicó un mensaje en sus redes sociales que provocó un gran misterio entre los usuarios de redes sociales. Para muchos, aunque no etiquetó a Cazzu, se trataba de un mensaje para ella, en el que al mismo tiempo defendía a su hija. “Duras verdades sobre ti que necesitas escuchar”, escribió en su cuenta de Instagram.

