Hora exacta del estreno de la temporada 2 The Last of Us hoy capítulo 1

La temporada 2 The Last of Us prepara su estreno para hoy domingo 13 de abril de 2025 en la pantalla chica, donde ha sido un completo éxito gracias a la participación de Pedro Pascal y Bella Ramsey, cuyos personajes viven en un mundo postapocalíptico y en donde no solo se deben de enfrentar a los infectados, sino también a los vivos que tienen intereses oscuros.

Joel y Elli buscarán nuevamente conquistar los corazones de los fanáticos del survivor horror y los gamers en esta segunda temporada en live action. La primera entrega batió récord de audiencia en la plataforma de streaming HBO Max y se espera que lo vuelva a hacer en la segunda.

¿A qué hora se estrena la temporada 2 The Last of Us?

El capítulo 1 de la temporada 2 The Last of Us se estrenará hoy domingo 13 de abril a las 20:00 tiempo del Centro de México. No se conoce qué título tendrá, pero está garantizada la acción y el miedo para los usuarios y amantes de la franquicia.

¿Por qué es importante esta temporada 2 The Last of Us?

The Last of Us es considerado como uno de los mejores videojuegos en la historia por su narrativa, diseño y producción, por lo que esta temporada 2 en live action definirá si los gamers continuarán viendo la serie.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 2 The Last of Us?

La historia de la temporada 2 de The Last of Us se desarrollará en 7 episodios, es decir, dos menos que la primera entrega. Cada capítulo durará entre 40 y 50 minutos.

Se prevé que sea el 25 de mayo de 2025 cuando termine la segunda temporada de la serie y se de pie a lo que es la tercera entrega, la cual ya fue confirmada.

¿Qué se sabe de la temporada 3 de The Last of Us?

Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO, informó que la tercera temporada de The Last of Us será conmovedora y emocionante, porque continuará la historia de este proyecto del cual están muy orgullosos.

