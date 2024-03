The Last of Us: Estos son los nuevos actores que se unen al elenco de la segunda temporada

The Last of Us de HBO, la serie que capturó la atención de los espectadores y críticos por igual con su emocionante narrativa de muertos vivientes y supervivencia postapocalíptica amplió su reparto para la muy esperada segunda temporada. La serie, que se basa en la exitosa franquicia de videojuegos del mismo nombre, confirmó la adición de cuatro actores, entre ellos Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle y Spencer Lord, quienes se unen al impresionante elenco en preparación para el inicio de la producción en primavera, con un estreno programado para 2025.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Estas nuevas incorporaciones se suman a un elenco ya estelar que incluye a Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino y Catherine O’Hara, junto con los protagonistas Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes retomarán sus aclamados papeles como Joel y Ellie, respectivamente. Ambientada 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, The Last of Us sigue a Joel y Ellie en su viaje a través de lo que queda de Estados Unidos, forjando una relación de dependencia mutua para sobrevivir.

En la segunda temporada, Danny Ramirez (Top Gun: Maverick, El Halcón y el Soldado de Invierno) dará vida a Manny, un soldado leal cuya exterioridad alegre esconde el temor a defraudar a sus amigos.

Ariela Barer (Runaways) interpretará a Mel, una joven doctora determinada a salvar vidas en medio de la guerra y el tribalismo.

Tati Gabrielle (You, The 100, Sabrina) asumirá el papel de Nora, una médico militar que enfrenta el desafío de reconciliarse con su pasado.

Spencer Lord (Derecho de familia) se meterá en la piel de Owen, un alma bondadosa atrapada en el cuerpo de un guerrero, enfrentado a un enemigo al que se rehúsa a odiar.

The Last of Us es una coproducción de HBO y Sony Pictures Television, creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, este último el cerebro detrás de la franquicia de videojuegos TLOU. El equipo de producción ejecutiva incluye a Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells, consolidando un grupo de talento creativo y ejecutivo de primera línea para llevar adelante la serie.

Las representaciones de los actores reflejan el calibre de talento que The Last of Us ha atraído, con agencias y firmas de renombre como CAA, Anonymous Content, Viewpiont, Hansen Jacobson, Odenkirk Provissiero Entertainment, Verve, Felker Toczek, Deidre Graham y FoxRothschild respaldando a los miembros del elenco.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado