Pedro Pascal y Bella Ramsey sufrieron durante el rodaje de ‘The Last of Us 2’ antes de su estreno: “Fue devastador”

El estreno de “The Last of Us 2” no solo promete emociones intensas en pantalla, sino que también ha significado un reto emocional para sus protagonistas, Pedro Pascal y Bella Ramsey. Ambos actores han reconocido que el proceso de grabación fue particularmente exigente, no solo por la complejidad de sus personajes , sino también por la carga emocional de la narrativa.

Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, Estados Unidos, Pascal compartió que interpretar a Joel en esta nueva etapa fue un desafío personal. “Es difícil separar lo que los personajes atraviesan de lo que uno siente como actor”, expresó.

El actor de origen chileno admitió haber estado en un estado mental poco saludable durante algunas escenas, reflejo de lo intensa que fue la experiencia de encarnar a su personaje en esta temporada.

¿De qué trata la segunda temporada de The Last of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsey?

La historia de la segunda temporada de The Last of Us presenta un salto temporal de cinco años, lo que cambia radicalmente la relación entre Joel y Ellie. En los primeros episodios, ambos personajes están distanciados, lo que añadió una capa de dificultad para los actores. Sin embargo, según el actor, el guion les permitió reencontrarse en escenas íntimas que facilitaron la transición emocional.

De acuerdo con información de Variety, Pascal también habló sobre la evolución del vínculo entre Joel y su hermano Tommy, interpretado por Gabriel Luna. Recordó que su conexión se fortaleció desde la primera temporada, incluso fuera del set, en experiencias compartidas como ensayos y actividades previas al rodaje. Esta relación continuará siendo un pilar narrativo en la nueva entrega.

Además de la intensidad dramática, la segunda temporada de The Last of Us introduce nuevos personajes interpretados por actores como Kaitlyn Dever, Isabela Merced y Young Mazino. Pascal se mostró entusiasmado por trabajar junto a ellos y destacó la importancia del talento que se suma al proyecto.

El artista también reflexionó sobre el impacto que ha tenido la serie en su carrera y en su vida personal: “Este trabajo marcó un nuevo capítulo para mí. Fue una experiencia transformadora y profundamente significativa”.

La serie, basada en el popular videojuego del mismo nombre, combina acción, drama y una potente carga simbólica y ha sido reconocida no solo por su narrativa, sino por abordar temas sociales y emocionales en un contexto postapocalíptico.

¿Cuándo se estrena “The Last of US 2" en México?

La segunda temporada de The Last of Us llegará a México el domingo 13 de abril a través de HBO y MAX, con el estreno del primer episodio a las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

La serie regresará con un total de siete episodios, que se estrenarán de forma semanal cada domingo. A continuación, las fechas de lanzamiento confirmadas:



Episodio 1: 13 de abril

Episodio 2: 20 de abril

Episodio 3: 27 de abril

Episodio 4: 4 de mayo

Episodio 5: 11 de mayo

Episodio 6: 18 de mayo

Episodio 7: 25 de mayo

