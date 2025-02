The Last Of Us 2 ya tiene fecha oficial de estreno en Max

Una de las series más esperadas para este 2025 es The Last Of Us y por fin se dio a conocer la fecha exacta en la que se estrenará la temporada 2 de esta emocionante adaptación.

The Last Of Us esta basada en el popular juego de Naughty Dog y para la segunda temporada promete ser más intensa, llena de más acción y tristeza, en adn40 te contamos todos los detalles.

Lanzan nuevo poster de Abby de The Last Of Us

Para la segunda temporada de The Last Of Us se introducirá a Abby, una nueva enemiga que buscará vengarse de Joel.

En redes sociales se han compartido los pósters con los personajes principales de The Last Of Us 2 . En el primero se puede ver a Pedro Pascal en su papel de Joel con un nuevo estilo pues luce con un cabello más canoso y peinado hacia atrás.

Ellie, interpretada por Bella Ramsey aparece con media cola en el cabello, una camisa azul de cuadros y armada con un rifle.

Pero el póster que más ha emocionado a los fanáticos es el póster de Abby interpretado por Kaitlyn Dever, se puede ver con aspecto menos musculoso que en el videojuego pero con una actitud desafiante.

¿Cuándo se estrena The Last Of Us 2?

Max publicó un video con un avance de lo que será la nueva temporada de The Last Of Us y podemos observar que Ellie y Joel se enfrentarán a una nueva villana.

La esperada temporada 2 de The Last Of Us llegará a Max el próximo domingo 13 de abril de 2025.

Datos curiosos de The Last Of Us

Neil Druckmann reconoció que había estado trabajando en el juego durante dos años y siempre supo que habría segunda parte.

El equipo paso años probando ideas dignas para The Last Of Us y terminaron dejando a Joel y Ellie porque el juego va de las relaciones entre las personas.

Druckmaan también dijo que si la primera parte de The Last Of Us trataba del amor la segunda se enfocaría en el odio.

