Cazzu revela cómo es su relación con Christian Nodal y si el cantante cuida de su hija

En medio de una nueva polémica por las declaraciones de Ángela Aguilar donde dijo que fue severamente criticada por “una historia que no contó", Cazzu habló en Argentina sobre la relación que tiene Christian Nodal con su hija, Indi.

Conviene recordar que el chisme volvió avivarse luego de que la argentina sacara su más reciente canción, Con otra , la cual apuntaría a ser sobre la intégrante de la dinastía Aguilar.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Así es actualmente la relación de Cazzu y Christian Nodal

Fue durante una entrevista que la realizaron en el programa LAM que La Jefa fue cuestionada sobre si era cierto que ella pidió que su hija no conviviera con Aguilar, situación que desmintió rápidamente.

Asimismo, se aseguró de reafirmar que la relación que tiene con el intérprete de Cazzualidades es únicamente formal por el bien de su hija.

“Nunca hubieron ni existieron algunas de esas conversaciones legales, nosotros tenemos (con Nodal) una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija”, expresó.

📢 CAZZU A SOLAS CON LAM



💬 "La música siempre está inspirada en algo pero es una fantasía"

💬 "Con mi ex tenemos una relación formal por el bien de nuestra hija"

💬 "A Ángela no la juzgo"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Hu62a6nGnn — América TV (@AmericaTV) April 4, 2025

¿Christian Nodal pasa tiempo con su hija?

Pese a lo anterior, fue muy enfática en destacar que la relación que tiene con el mexicano es por su hija; sin embargo, no quiso responder si es que éste ve con regularidad a Indi.

Esas no son preguntas que yo pueda responder -contestó Cazzu tras ser cuestionada sobre las visitas de Nodal a Indi.

Conviene recordar que muchos medios reportan que la última vez que Nodal vio a su hija fue en su fiesta de cumpleaños, la cual se celebró en la última parte del año pasado en Argentina, donde se supo que éste viajó.

Aunado a lo anterior, Cazzu destacó que ella y Nodal están de acuerdo con la crianza de su hija y que tienen cosas en común sobre esto: "(Él y yo) estamos de acuerdo. Son cosas que se mantienen en lo privado porque están bien”.

Belinda apoyó a Cazzu por su nueva canción [VIDEO] Cazzu presentó “Con Otra”, su nueva canción y las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas, la de Belinda, la exnovia de la expareja de la cantante argentina.

Cazzu asegura estar enfocada en su música

La cantante de Mucha data dio a conocer que actualmente se encuentra concentrada en la nueva música que está sacando y desmintió que se encuentre en una relación; sin embargo, en forma de burla, dijo que puede que haya personas interesadas en ella.

“Yo estoy soltera”, explicó la cantante, aunque negó que tenga ganas de enamorarse de nueva cuenta, ya que dijo sentirse satisfecha con las cosas que está realizando en esta etapa de su vida.

Cazzu niega tener bronca con Ángela Aguilar

Posteriormente, la cantante argentina fue cuestionada sobre las declaraciones de Ángela Aguilar y dijo “no tener bronca” con ella; al contrario, mencionó que si ellos son felices, eso la hace feliz.

“A mí no me da bronca nada. Yo no la juzgo, no la critico. No me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y, de hecho, me encanta. Si son felices, me encanta”, puntualizó.

Finalmente, dijo que la canción Con Otra está inspirada en la vida, pero que tiene toques de fantasía, negando que sea para la mexicana.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.