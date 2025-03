“Con otra” de Cazzu: Letra completa de su nueva canción y el vínculo con la historia de Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu, la cantante argentina de 31 años, ha lanzado su nueva canción titulada “Con otra”, que ha causado gran revuelo entre sus seguidores. En redes sociales, muchos de sus seguidores afirman que la letra de este tema está inspirada en la historia de Christian Nodal y Ángela Aguilar, dos de las figuras más importantes de la música regional mexicana .

¿Qué dice la letra completa de “Con otra” de Cazzu?

La canción “Con otra” aborda temas de traición y desamor, elementos que muchos han vinculado con la relación pasada entre Nodal y Cazzu. La letra de la canción se destaca por su tono desafiante y su mensaje claro sobre la venganza y las emociones de quien sufre una ruptura:

“La que nada debe nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

Él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala

Y todo se paga

No soy tu enemigo

Tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo

Te lo aseguro

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo

Te lo aseguro, te va a engañar

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas no va a dártelo, yo jamás te haría lo que me hiciste

Y con todo y eso que dijiste

Aún así pudiera perdonártelo

Pero fuiste mala

Y todo se paga

No soy tu enemigo

Tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo

Te lo aseguro”

La relación de la nueva canción de Cazzu con Christian Nodal y Ángela Aguilar

La nueva canción de Cazzu ha generado controversia debido a las insinuaciones que algunos fans interpretan como una referencia directa a Nodal y Ángela Aguilar. Tras su ruptura con Nodal, la cantante argentina ha lanzado varios sencillos, y muchos creen que su música refleja la difícil relación con el cantante mexicano, con quien tiene una hija.

Además, “Con otra” habla sobre la venganza y el dolor causado por una traición, temas que muchos asocian con la historia reciente de los artistas mexicanos. Sin embargo, Cazzu aún no ha confirmado que “Con otra” esté dirigida específicamente a ellos.

El contenido de la canción ha provocado una fuerte reacción entre los seguidores de la artista oriunda de la provincia de Jujuy, quienes ven en sus letras una respuesta a las publicaciones de Nodal y la situación amorosa de Ángela Aguilar .

