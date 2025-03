⁠Christian Nodal acusado de plagio por su canción ‘El Amigo': Críticas en redes sociales por similitudes con Enjambre

La controversia rodea nuevamente a Christian Nodal, esta vez por su canción “El Amigo”, que fue estrenada el pasado jueves. El cantante ha sido acusado de plagio por fanáticos de la banda de rock mexicana Enjambre, quienes aseguran que la melodía de su tema guarda similitudes con la canción “Vida en el Espejo” del grupo.

La acusación ha generado una ola de críticas en redes sociales hacia Nodal, aunque el intérprete del género regional mexicano no ha emitido ningún comentario al respecto.

Las críticas en redes sociales sobre “El Amigo” de Nodal

El debate sobre el supuesto plagio de Christian Nodal comenzó cuando los fanáticos de Enjambre notaron las semejanzas entre “El Amigo” y “Vida en el Espejo”. Algunos usuarios de redes sociales han señalado que Nodal pudo haber copiado la “métrica de la melodía” y el “uso de cuerdas” de la canción de Enjambre.

A pesar de que ambos temas pertenecen a géneros musicales diferentes, el rock alternativo y el regional mexicano, las similitudes en la melodía y la estructura de la canción han sido suficientes para generar sospechas.

Por otro lado, los seguidores de Nodal han salido en su defensa, argumentando que ambas canciones son completamente diferentes, no solo en el estilo musical, sino también en la temática que abordan.

Mientras que “El Amigo” trata sobre una relación amorosa y celos, la canción de Enjambre se enfoca en la introspección personal y los conflictos internos. A pesar de las críticas, el artista aún no ha respondido a las acusaciones.

Ante la creciente polémica, los fanáticos de Enjambre han sugerido en redes que la banda debería considerar la posibilidad de demandar a Nodal por plagio, asegurando que, de ser el caso, tendrían un buen caso legal. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado ninguna acción formal por parte de los miembros del grupo.

La letra de “El Amigo”, de Christian Nodal

De cora, me alegra

Que ya tu vida no esté negra

Que le puso color y están mucho mejor

Se te nota y me cuentan

No es secreto que tú merecías más de lo que te di

Él fue el que ganó, yo fui el que perdí

Y me frustra

Hablar de eso no me gusta

Yo, de ese tema, no opino

Pero, ya con los tragos, les digo

Que la trata como a una reina

Pero ella lo trata como amigo

Y él se ve fino

De esos que se emborrachan con vino

Pero yo, que la conozco a ella

No le gusta, no es su estilo

Y la verdad

Juntos, no se ven tan mal

Pero se veía mejor conmigo

El amigo es el titular, no yo, puede que le pese

Puede que la bese, pero no la besa como yo la besé

A veces pienso que ella piensa en eso, a veces dice que es feliz, pero no parece

Con él, ella no se humedece, conmigo es que ella pertenece, eh-eh-eh

Yo le doy un par de meses

Pa’ que conmigo regrese

Ni aunque ore, ni aunque rece

Ni aunque es mucho lo que ofrece

Ella, con él, no envejece

No sabe dónde quedan esos puntos que la vuelven loca

Él le toca el cuerpo, pero soy yo el que el alma le toca

Les pido, de compas

Que no me hagan abrir la boca, que

Yo, de ese tema, no opino

Pero, ya con los tragos, les digo

Que la trata como a una reina

Pero ella lo trata como amigo

Y él se ve fino

De esos que se emborrachan con vino

Pero yo, que la conozco a ella

No le gusta, no es su estilo

Y la verdad

Juntos, no se ven tan mal

Pero se veía mejor conmigo

