La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que es falsa la información sobre un permiso para conducir motos sin placas y tarjetas de circulación en la Ciudad de México (CDMX) como se ha difundido erróneamente a través de redes sociales.

A través de un comunicado, explicó que ni en el sitio web de la dependencia ni en los Centros de Atención Ciudadana de la CDMX se realiza dicho trámite para obtener un permiso para conducir sin la placas.

Te podría interesar: ¿Qué debo hacer si pierdo la placa de mi moto o auto en CDMX?

¿Qué pasa si uso un permiso para conducir sin placas en CDMX?

La Semovi reiteró que esta clase de permisos son falsos, por lo que su portación puede generar al conductor ser acreedor a una sanciones de tránsito o penales.

Las autoridades señalaron que para evitar caer en este tipo de fraudes se deben denunciar sitios apócrifos y realizar los trámites de manera personal en los Centros de Atención Ciudadana.

#SEMOVI informa ⚠️



Esta dependencia capitalina no expide permisos para poder conducir motocicletas sin placas y tarjetas de circulación.



Cualquier permiso de este tipo es #FALSO 🚫



Emplacar tu #moto en la CDMX es fácil y rápido, reviso la info 👉🏽 https://t.co/zSsrjTAsEc pic.twitter.com/09zkTgkO57 — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) March 2, 2023

¿Cuántas detenciones suma Semovi por falta de licencia para conducir?

La Semovi explicó que otro aspecto a considerar para los motociclistas además del uso de placas es portar la licencia para conducir y la tarjeta de circulación, ya que en diversos operativos en CDMX se han realizado infracciones y envíos al corralón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también dio a conocer que ha realizado en el último mes 41 dispositivos viales dirigidos a motociclistas en la que han remitido 732 motocicletas que no contaban con la licencia para conducir o la tarjeta de circulación de manera física o dígital.

Asimismo, desde que se reactivaron estas jornadas el pasado 25 de enero, se levantaron un total de 3 mil 246 infracciones de tránsito como: