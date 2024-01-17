La llegada del año nuevo implica el pago de impuestos como el predio, el agua, la luz e incluso el refrendo y la tenencia para motos o autos en 2024, y aquí te contamos qué debes hacer para pagar menos impuestos.

El gobierno de la Ciudad de México establece estrategias para incentivar el pago, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas de la capital dijo que si se anticipa el pago anual predial 2024 los descuentos serán de 8% si se paga en enero y 5% de pagarse en febrero.

Estas ofertas por parte del gobierno se unen a otro tipo de descuentos, como el caso de adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos. cuya propiedad no excede los $2,580,473.00 pagan un predio de 62 pesos mensuales.

Por este tipo de promociones que lanza la autoridad capitalina es importante mantenerse atento al pagar, tal como ocurre con el pago del refrendo o tenenciaque en caso de no realizarse, se paga mucho más.

¿Cuánto deberán de pagar las motos por refrendo en 2024?

Para este 2024, el Gobierno de CDMX señaló que al pagar el refrendo se podrá obtener el 100% de descuento en la tenencia hasta el 31 de marzo, el costo será en el caso de los autos de 698 pesos y en caso de las motos de 433 pesos.

Es relevante permanecer atento, además de los descuentos, a las fechas límite de pago, ya que los impuestos podrían hasta triplicarse. Por ejemplo, en el caso de tener una moto cuyo valor es de 48 mil pesos, el refrendo hasta marzo es de 433 pesos, pero después de esa fecha se pagaría una tenencia de mil 140 pesos, más el refrendo.

⚠️ Atención contribuyente



🚘🏍️ Estos son los costos de las #Licencias, #Tarjetones y #Permisos para este 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ en la Ciudad de México.



👉🏼Puedes realizar tu pago, en: https://t.co/Si1lK3L9F4 pic.twitter.com/WNoR1auMNs — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) January 16, 2024

Regalarán cascos a motociclistas en CDMX

Cabe señalar que ante las modificaciones al reglamento de tránsito, la Secretaría de Movilidad entregará un formato tipo vale a quienes utilizan motos, para que puedan cambiarlo de manera gratuita por un casco certificado.

Para la expedición de estos apoyos se toma en consideración que la persona tenga un casco en mal estado o no cuente con uno al momento de la revisión de documentación.

Además, los cascos se entregarán únicamente a las personas a las que se les otorgó el vale y que asistan a la Motoescuela de la Ciudad.

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