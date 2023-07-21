A través de un comunicado la Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informaron que habrá cortes de aguaen CDMX y en algunos municipios del Edomex. Em CDMX serán varias las colonias afectadas por la reducción del suministro.

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¿Por qué habrá cortes de agua en CDMX?

Según lo informado por las autoridades la reducción del suministro será del 25% debido a las obras del Tren Interurbano que conectará con el AIFA, por lo que varias colonias sufrirán por los cortes de agua en CDMX que afectarán en mayor medida a la alcaldía Azcapotzalco.

Del 21 al 25 de julio próximos, la #Conagua, mediante el #OCAVM, realizará trabajos para desviar el acueducto del Ramal Castera y su conexión a la línea madrina del ramal Reyes Ferrocarril, con el fin de facilitar la construcción de un puente que formará parte del tren suburbano. pic.twitter.com/S0zdycz1Ky — Conagua (@conagua_mx) July 20, 2023

Esta información fue confirmada por la misma alcaldía, que emitió un comunicado en el que explica a los ciudadanos las razones y cómo afectarán los cortes de agua en CDMX.

⚠️ Aviso importante ⚠️



El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha informado que debido a obras de construcción del tren suburbano hacia el AIFA, se reducirá hasta un 25% la cantidad de agua que suministra a los tanques Chalmita, afectando a 37 colonias de la demarcación. pic.twitter.com/w5rFqrsZw1 — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) July 21, 2023

Colonias afectadas por cortes de agua en CDMX

Serán un total de 35 colonias de la alcaldía Azcapotzalco las que se verán afectadas por los cortes de agua en CDMX:

Aguilera

Aldana

Arenal Cosmopolita

Del Gas

El Jagüey

Euskadi

Ferrería

Hogar y Seguridad

Hogares Ferrocarriles

Ignacio Allende

Industrial Vallejo

Jardín Azpeitia

La Raza

Liberación

Liberación

Nueva España

Nueva Santa María

Obrero Popular

Patrimonio Familiar

Porvenir

Pro Hogar I

Pro Hogar II

San Andrés Coltongo

San Marcos

San Salvador Xochimanca

San Sebastián

Santa Bárbara

Santa Cruz De Las Salinas

Santo Tomás

Sindicato Mexicano de Electricistas

Trabajadores del Hierro

UH Cuitláhuac

UH Impacto Novedades

UH Xochinahuac

Victoria de las Democracias

A partir de cuándo habrá cortes de agua en la CDMX en la alcaldía Azcapotzalco

Según lo informado por la alcaldía Azcapotzalco, será a partir de este viernes 21 de julio a las 12:00 horas del mediodía y probablemente hasta el miércoles 26 de julio de 2023 que se lleve a cabo la reducción en el suministro, por lo que debes considerarlo para evitar quedarte sin este líquido vital.

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