El Metrobús incorporó a más de 40 conductoras a la plantilla de la Ruta Quetzalcóatl, un servicio de la Línea 4 que conecta Paseo de la Reforma con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Con este movimiento, el sistema de transporte amplía la participación femenina en sus operaciones. ¿Cuántas mujeres trabajan ahora en el Metrobús y qué debes saber sobre la ruta que llega al aeropuerto? En adn Noticias te contamos los detalles.

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🗞️METROBÚS ANUNCIA SU PRIMERA RUTA CONDUCIDA SOLO POR MUJERES https://t.co/UAR5NL2LX3 pic.twitter.com/VgRYxzobz0 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 13, 2026

Metrobús aumenta su plantilla de conductoras con 48 mujeres

El Metrobús de la Ciudad de México informó sobre la incorporación de 48 mujeres conductoras a la Ruta Quetzalcóatl, un servicio operado exclusivamente por mujeres al volante, de acuerdo con la información compartida para esta nota.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades laborales para las mujeres en el transporte público, un sector en el que su participación ha ido creciendo.

De acuerdo con las cifras proporcionadas en el anuncio, la plantilla femenina del Metrobús pasó de 33 trabajadoras en febrero a 80 en octubre de 2026. Esto representa un incremento de 47 mujeres en el organismo durante ese periodo.

¿Qué recorrido hace la Ruta Quetzalcóatl del Metrobús?

La Ruta Quetzalcóatl pertenece a la Línea 4 del Metrobús y conecta la estación Amajac, ubicada sobre Paseo de la Reforma, con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El servicio cuenta con 19 autobuses eléctricos de 8.5 metros de longitud, identificados con la imagen de Quetzalcóatl; su recorrido permite conectar el aeropuerto con distintos puntos del Centro Histórico y de la capital.

Estaciones de Amajac a las terminales 1 y 2 del AICM

En dirección al aeropuerto, el recorrido contempla las siguientes estaciones:

• Amajac

• Defensoría Pública

• Vocacional 5

• Juárez

• Mercados San Juan

• Eje Central

• El Salvador

• Isabel la Católica

• Museo de la Ciudad

• Pino Suárez

• Las Cruces

• La Merced

• Mercado Sonora

• Cecilio Robelo

• Ingeniero Eduardo Molina

• Moctezuma

• San Lázaro

• Terminal 1

• Terminal 2

¿Qué estaciones recorre de regreso hacia Amajac?

En el sentido de regreso desde el aeropuerto, el servicio contempla conexiones con estaciones como Hospital Balbuena, Mercado Sonora Sur, San Pablo, Pino Suárez Sur y 20 de Noviembre, antes de continuar hacia el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

Como las paradas pueden variar según el sentido del recorrido, se recomienda consultar el mapa oficial del Metrobús antes de salir.

¿Cuánto cuesta viajar en la Ruta Quetzalcóatl?

El viaje en la Ruta Quetzalcóatl del Metrobús cuesta 30 pesos por persona cuando el destino es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya sea la Terminal 1 o la Terminal 2.

Esta tarifa es distinta a la del servicio regular del Metrobús, cuyo viaje cuesta 6 pesos; la ruta al aeropuerto ofrece una conexión desde Amajac, sobre Paseo de la Reforma, y atraviesa distintas zonas del Centro Histórico.

El pago se realiza con la Tarjeta de Movilidad Integrada; si necesitas adquirir una tarjeta y realizar el viaje al aeropuerto, el costo total es de 45 pesos: 15 pesos por el plástico y 30 pesos por el traslado.

Los transbordos gratuitos entre líneas del Metrobús están sujetos a las condiciones del sistema: deben realizarse dentro de las primeras dos horas desde el ingreso y en un solo sentido del recorrido.

¿Cuál es el horario de la Ruta Quetzalcóatl del Metrobús?

Si planeas utilizar este servicio para llegar a tu vuelo o regresar del aeropuerto, toma en cuenta los siguientes horarios generales publicados por el Metrobús:

De lunes a sábado: de 04:30 a 00:00 horas.

Domingos y días festivos: de 05:00 a 00:00 horas.

La incorporación de más mujeres conductoras representa un avance en la participación femenina dentro del transporte público de la CDMX; mientras tanto, la Ruta Quetzalcóatl continúa conectando Paseo de la Reforma y el Centro Histórico con las terminales del AICM mediante unidades eléctricas.

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