Mujeres desaparecidas en CDMX: Las dos alcaldías con más casos en lo que va del 2026

Álvaro Obregón y Tlalpan son las alcaldías de la CDMX con el mayor número de casos de mujeres desaparecidas en lo que va del 2026.

Según los informes más recientes de la organización independiente Red Lupa, el promedio nacional de mujeres desaparecidas respecto al total de casos es del 22%. Sin embargo, estas dos demarcaciones duplican y superan esa media, posicionándose con un porcentaje igual o mayor al 40% de casos correspondientes a mujeres. Te contamos los detalles.

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¿Dónde desaparecen más mujeres en la CDMX?

De acuerdo con el informe de Red Lupa, la CDMX sumó al menos 5,996 personas desaparecidas históricamente hasta mayo de 2026, de los cuáles, el 34.21% son mujeres; es decir, 2,051 casos.

Tlalpan : Al menos 137 mujeres desaparecidas que representan el 43% de sus 315 casos totales.

: Al menos que representan el 43% de sus 315 casos totales. Álvaro Obregón: Presenta un 40% de casos de mujeres desaparecidas, sumando 156 víctimas de un total de 393 reportes.

Es importante destacar que, según Red Lupa, aunque Tlalpan y Álvaro Obregón son als colonias más peligrosas para las mujeres, otras son las demarcaciones que acumulan el mayor número de personas desaparecidas.

Iztapalapa : 920 casos

: 920 casos GAM: 776 casos

Gracias por la pregunta. El análisis de Red Lupa, basado en datos públicos del RNPDNO, muestra que las #desapariciones en México mantienen una tendencia de crecimiento.



Aquí pueden consultar la metodología y los datos: https://t.co/XdrNFiKAaq pic.twitter.com/yGLnpw2YMg — IMDHD (@IMDHyD) July 16, 2026

¿A qué edades corren más riesgo las mujeres en la CDMX?

El informe de Red Lupa revela que hasta el 16 de mayo de 2026, 1,476 personas desaparecidas en la CDMX tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, siendo la mayoría niñas, exactamente el 56.5%.

De enero a mayo de 2026, desaparecieron 92 niñas en la CDMX. Las mujeres de entre 15 y 19 años son las que corren mayor riesgo. Las siguen las mujeres de entre 25 y 29 años.

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