Una protesta de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur provoca afectaciones viales al sur de la Ciudad de México, en la zona de Insurgentes Sur y Periférico, tras una riña estudiantil.

La movilización ha provocado complicaciones para los automovilistas que transitan por esta zona al sur de la Ciudad de México, por lo que se recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas.

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¿Qué pasó en el CCH Sur?

De acuerdo con la dirección del CCH Sur informó sobre un altercado entre estudiantes; la situación se relacionó con una protesta que tuvo repercusiones en la circulación vehicular al sur de la capital.

Hasta el momento, la información consultada no permite confirmar los detalles de la riña, cuántos estudiantes estuvieron involucrados ni si hubo personas lesionadas.

Así que, si vas a circular por Insurgentes Sur, mantente atento a los reportes viales y a las indicaciones de las autoridades, ya que la situación puede cambiar durante las próximas horas.

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