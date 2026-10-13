Partículas PM2.5 dañan la calidad de aire en CDMX, ¿activarán la contingencia y el Doble Hoy No Circula?

En la CDMX todos los días se monitorea la calidad del aire para que cuando haya un aumento de las partículas contaminantes se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y hoy hay contaminación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, hoy la calidad del aire es aceptable y el riesgo moderado y se detectaron partículas PM2.5 formadas por materia sólida o líquida de tamaño microscópico que pueden ocasionar severos daños a la salud.

Se forman en la atmósfera cuando los gases como óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre reaccionan químicamente, provienen de la combustión de vehículos, fábricas, quema de leña, polvo e incendios forestales.

Debido a su tamaño pueden ingresar a la nariz y garganta e incluso a los alvéolos pulmonares y al torrente sanguíneo. La constante exposición a este contaminante puede agravar el asma, la bronquitis y reducir la función pulmonar, además de aumentar el riesgo de infartos, embolias y problemas cardiovasculares.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de determinar cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y esto ocurre cuando las partículas contaminantes rebasan las 150 puntos.

Cuando esto ocurre, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) activa el Doble Hoy No Circula y se endurecen las restricciones vehiculares, por ahora no se prevé que haya cambios así que el programa aplica de manera normal y solo descansan los holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8. Sin embargo se recomienda mantenerse atento a cualquier aviso de las autoridades.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.