Multa y prisión para quienes tengan mascotas en la azotea en CDMX

En México cada vez es menos común que las personas tengan mascotas en la azotea; sin embargo todavía ocurre y por ello, en la CDMX el maltrato animal es un delito y quienes no tengan a sus perros y gatos en condiciones adecuadas serán multados.

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Multa y prisión por tener mascotas en la azotea

La Ley de Protección y Bienestar Animal de CDMX reconoce a los animales como seres sintientes y por ello prohíbe tenerlos en espacios donde estén expuestos a climas extremos, calor excesivo, lluvias y sin refugio digno.

Y en ella se establece quien realice actos de maltrato o crueldad contra algún animal causándole lesiones, daño o alteración en su salud se le impondrán de uno a tres años de prisión y de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAs), es decir entre 32 mil y 54 mil pesos.

Cabe mencionar que las sanciones y penas varían dependiendo el daño, las lesiones que no ponen en riesgo la vida se castigan con entre 6 meses y 2 años de prisión. Las graves pueden ir de los 2 a los 6 años de cárcel.

¿Cómo denunciar maltrato animal?

En la CDMX se pueden denunciar casos de maltrato animal a través de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llamando al 911 o a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) 55 5265 0780 (extensiones 410, 15430, 15440 y 15400).

También puedes realizar el reporte en línea en el sitio oficial de la PAOT. Te pedirán algunos datos para darle seguimiento a la denuncia.

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