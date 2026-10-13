Marcha y bloqueos paralizan calles y provocan tráfico en CDMX hoy

Si eres automovilista toma previsiones debido a que hoy se tienen previstas marchas y bloqueos en diferentes alcaldías de CDMX y provocarán cierres viales y tráfico pesado.

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Cierres viales por marcha

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevarán a cabo una marcha de Centro Médico Nacional Siglo XXI en Av. Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores rumbo a las Oficinas Centrales del IMSS en Av. Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, alcaldía. Cuauhtémoc

¿Dónde habrá bloqueos hoy?

Además habrá manifestaciones que provocarán cierres viales en:

Unidad de Medicina Familiar No. 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Calle 7 No. 200, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco a las 09:00 horas.

colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco a las 09:00 horas. Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Zaragoza No. 15, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Zaragoza No. 15, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en James Sullivan No. 119 , colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas. Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas. Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en Correo Mayor No. 8, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 13:00 horas.

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