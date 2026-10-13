Hora exacta y lugar desde donde inicia la mega marcha del IMSS hoy martes 13 de octubre

Este martes, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevarán a cabo una marcha para exigir abasto de insumos, revaloración de sus contratos entre otras peticiones, así que se prevén cierres viales y tráfico.

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¿A qué hora y desde dónde saldrá la mega marcha del IMSS?

Según la información proporcionada por las autoridades capitalinas, alrededor de mil 500 trabajadores activos y jubilados del IMSS se reunirán a las 15:00 horas en Centro Médico Nacional Siglo XXI ubicado en Av. Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y se dirigirán hacia las Oficinas Centrales del IMSS en Av. Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Por lo que se prevén afectaciones en:

Paseo de la Reforma

Avenida Cuauhtémoc

Avenida Insurgentes

Circuito Interior

Viaducto Río de la Piedad

Eje 3 Oriente

Calzada de Tlalpan

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Los manifestantes exigen la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Además exigen respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad.

También piden la revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social. Además, piden acabar con los casos de intimidación, represalias y acoso sindical y laboral.

Trabajadores y Trabajadoras de PEMEX, Trabajadores y Trabajadoras ISSSTE, Unión Nacional de Trabajadores, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han sumado en apoyo al IMSS.

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