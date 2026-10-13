¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: retrasos en las líneas 3, 7 y B del STC este martes 13 de octubre

Si vas a salir durante este martes 13 de octubre y vas a tomar transporte público, toma en cuenta que se prevén diversas movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX) y esto afectará al Metro y Metrobús a lo largo del día.
En adn Noticias te contamos cómo avanzan en tiempo real tanto el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como el Metrobús para que no llegues tarde.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy
¿Cómo va el Metro CDMX hoy martes?
- 09:12 horas: agilizan la circulación de la línea 7 tras revisión de un tren en la zona de vías
- 09:08 horas: retrasos en la líneas 3, 7 y B; envían unidades vacías en las estaciones de mayor demanda
- 08:03 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 12
- 07:55 horas: Metro CDMX mantiene reporte de retrasos y alta afluencia en las líneas 12 y B
- 07:52 horas: línea 1 con retrasos; Metro CDMX confirma alta afluencia
- 07:33 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 7; agilizan la circulación de trenes
- 07:10 horas: líneas 12 y B con retrasos de más de 15 minutos
- 06:31 horas: se registra afluencia alta en la línea B
- 06:18 horas: usuarios reportan más de 10 minutos de retrasos en la línea 8, especialmente en la estación Atlalilco
- 06:01 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de la línea B tras reportes de retrasos
- 06:00 horas: Metro CDMX confirma retrasos en la línea B; así como incremento de afluencia en las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 y A
- 06:00 horas: usuarios reportan tiempos de espera de más de 15 minutos en la línea 12
- 05:37 horas: más de 15 minutos de retrasos en la línea 6 en dirección El Rosario
- 05:34 horas: reportan marcha lenta en la línea A
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este 13 de octubre
- 09:25 horas: se restablece el servicio de la línea 1; hay retrasos
- 09:10 horas: sin servicio de Reforma a Hamburgo de la línea 1
- 09:01 horas: servicio por laterales en la zona de Hidalgo a el Ahuehuete, dirección Campo Marte, de la línea 7
- 08:41 horas: sin servicio de Hidalgo a Hamburgo de la línea 7
- 07:54 horas: retraso en la línea 5 debido a congestionamiento vial en la zona de Archivo General de la Nación a Moctezuma
- 07:46 horas: sin servicio la estación Lázaro Cárdenas, dirección Río de los Remedios, de la línea 5
- 07:39 horas: continúan los retrasos en toda la línea 1
- 05:59 horas: retraso en la línea 1 debido a obras en el carril confinado en la zona de Manuel Gonzáles-Buenavista
- 05:50 horas: se restablece en el servicio de la línea 4 Ruta Norte
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
- 04:28 horas: continúa sin servicio la estación 416 Oriente de la línea 6 por obras
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