¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: retrasos en las líneas 3, 7 y B del STC este martes 13 de octubre

Si vas a salir durante este martes 13 de octubre y vas a tomar transporte público, toma en cuenta que se prevén diversas movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX) y esto afectará al Metro y Metrobús a lo largo del día.

En adn Noticias te contamos cómo avanzan en tiempo real tanto el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como el Metrobús para que no llegues tarde.

#MetroAlMomento:



Continúa la afluencia controlada y buena circulación de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se registra alta afluencia en la Línea B lo que… pic.twitter.com/tgmWjwAJbr — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 13, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy

¿Cómo va el Metro CDMX hoy martes?

09:12 horas: agilizan la circulación de la línea 7 tras revisión de un tren en la zona de vías

tras revisión de un tren en la zona de vías 09:08 horas: retrasos en la líneas 3, 7 y B ; envían unidades vacías en las estaciones de mayor demanda

; envían unidades vacías en las estaciones de mayor demanda 08:03 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 12

07:55 horas: Metro CDMX mantiene reporte de retrasos y alta afluencia en las líneas 12 y B

07:52 horas: línea 1 con retrasos; Metro CDMX confirma alta afluencia

07:33 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 7 ; agilizan la circulación de trenes

; agilizan la circulación de trenes 07:10 horas: líneas 12 y B con retrasos de más de 15 minutos

de más de 15 minutos 06:31 horas : se registra afluencia alta en la línea B

06:18 horas: usuarios reportan más de 10 minutos de retrasos en la línea 8 , especialmente en la estación Atlalilco

, especialmente en la estación Atlalilco 06:01 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de la línea B tras reportes de retrasos

tras reportes de retrasos 06:00 horas: Metro CDMX confirma retrasos en la línea B ; así como incremento de afluencia en las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 y A

; así como incremento de afluencia en las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 y A 06:00 horas: usuarios reportan tiempos de espera de más de 15 minutos en la línea 12

en la línea 12 05:37 horas: más de 15 minutos de retrasos en la línea 6 en dirección El Rosario

en dirección El Rosario 05:34 horas: reportan marcha lenta en la línea A

05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este 13 de octubre

09:25 horas: se restablece el servicio de la línea 1; hay retrasos

09:10 horas: sin servicio de Reforma a Hamburgo de la línea 1

de la línea 1 09:01 horas: servicio por laterales en la zona de Hidalgo a el Ahuehuete , dirección Campo Marte, de la línea 7

, dirección Campo Marte, de la línea 7 08:41 horas: sin servicio de Hidalgo a Hamburgo de la línea 7

de la línea 7 07:54 horas: retraso en la línea 5 debido a congestionamiento vial en la zona de Archivo General de la Nación a Moctezuma

debido a congestionamiento vial en la zona de Archivo General de la Nación a Moctezuma 07:46 horas: sin servicio la estación Lázaro Cárdenas , dirección Río de los Remedios, de la línea 5

, dirección Río de los Remedios, de la línea 5 07:39 horas: continúan los retrasos en toda la línea 1

05:59 horas: retraso en la línea 1 debido a obras en el carril confinado en la zona de Manuel Gonzáles-Buenavista

debido a obras en el carril confinado en la 05:50 horas: se restablece en el servicio de la línea 4 Ruta Norte

04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

04:28 horas: continúa sin servicio la estación 416 Oriente de la línea 6 por obras

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