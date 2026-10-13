Megamarcha del IMSS: ¿Qué exigen los trabajadores de la salud y por qué protestan en CDMX?

Miles de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, están convocados para participar en la megamarcha del IMSS para exigir mejores salarios, condiciones laborales dignas, además de soluciones a las carencias que, aseguran, afecta la atención de los pacientes.

La movilización reúne a personal médico, de enfermería, administrativo, así como a trabajadores jubilados y pensionados, inconformes con las negociaciones salariales y la dirigencia sindical.

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¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

Entre las principales demandas de los manifestantes que hoy participan en la megamarcha del IMSS en Ciudad de México se destacan:

Aumento salarial directo del 10%, superior al incremento propuesto

Abasto suficiente de medicamentos, materiales y equipo médico en hospitales y clínicas

Contratación de más personal para reducir la sobrecarga de trabajo

Mejores condiciones laborales y respeto a sus derechos sindicales

Destitución de Rafael Olivos Hernández , secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)

Revisión del sistema de jubilaciones y pensiones, incluido el reclamo de recuperar el régimen anterior.

Megamarcha del IMSS: ¿Por qué rechazan el aumento salarial del 6.8%?

El IMSS informpo que el incremento aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS contempla 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Sin embargo, los inconformes consideran insuficiente el aumento directo y solicitan que alcance al menos el 10%.

Para el miércoles 14 de octubre está programada una consulta sindical en la que los trabajadores podrá aceptar o rechazar la propuesta mediante voto secreto.

¿Qué respondió el Gobierno a las protestas de los trabajadores de la salud?

El Gobierno reconoce que existen demandas legítimas que deben atenderse, mientras que las autoridades del IMSS anunciaron recorridos y espacios de diálogo para identificar problemas en hospitales y unidades médicas. El instituto también señaló que algunas exigencias acerca de las pensiones requieren de reformas legales.

¿A qué hora y dónde es la megamarcha del IMSS en CDMX?

La concentración principal de la megamarcha del IMSS está convocada para las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI , con cirección a las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma.

La protesta plantea una pregunta fundamental: ¿Cómo garantizar mejores condiciones para los trabajadores sin afectar la atención de millones de derechohabientes?

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