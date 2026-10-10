Hay partículas PM2.5 que dañan la calidad del aire en CDMX; ¿habrá Doble Hoy No Circula?

En la CDMX se realiza un monitoreo para conocer cómo está la calidad del aire y en caso de ser necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este sábado se detectaron partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire en la capital es aceptable y el nivel de riesgo es moderado pero hay partículas contaminantes PM2.5.

Estos son contaminantes muy pequeños y se generan por la combustión de vehículos, la actividad industrial de fábricas y centrales eléctricas. También por la quema de leña, uso de chimeneas, tabaco o por cocinar, el polvo e incendios forestales.

Además, pueden provocar graves daños a la salud pues debido a que son muy pequeños pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando asma, bronquitis, EPOC y aumentan el riesgo de padecer infartos, problemas cardiovasculares y muerte prematura.

Por ahora no se tienen previsto que se active el Doble Hoy No Circula, así que los únicos autos que descansan son los holograma 1 y 2, con terminación de placa par y foráneos.

¿Cómo protegerse de la contaminación ambiental?

Las autoridades recomiendan a la población lo siguiente:

Usa el transporte público, mientras haya menos coches en la calle se emiten menos emisiones.

Al comprar un auto, elije un modelo de bajo consumo energético.

Lleva a revisión tu coche para que no contamine mucho.

En trayectos cortos opta por el uso de bicicleta.

Recicla y cuida las zonas verdes de las ciudades.

En casa usa bombilla de bajo consumo.

No desperdicies agua y realizar duchas cortas.

Consume productos sostenibles.

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