Autos que tienen prohibido transitar en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula Sabatino

Si eres automovilista y tienes planes para este día, verifica que tu auto pueda transitar en la CDMX y Edomex porque hay Hoy No Circula Sabatino y las multas por no respetarlo son costosas.

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¿Qué autos no circulan hoy?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) hoy deben descansar los autos con:

Holograma 1 con terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8)

Holograma 2

Foráneos

Esto aplica en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios de Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas y el objetivo es reducir los índices de contaminación ambiental en el Valle de México.

Los vehículos que no respeten esta restricción serán retirados de la circulación y llevados al corralón donde el dueño deberá pagar para retirar el vehículo además de la multa correspondiente por incumplir con el Hoy No Circula Sabatino que es de entre 2 mil y 3 mil pesos.

Los únicos autos que pueden circular todos los días son los holograma 0 y 00, híbridos y eléctricos, transporte público y servicios de emergencia.

Calendario de verificación

Todos los automovilistas deben realizar la verificación vehicular dos veces al año para asegurarse de que su auto se encuentra en buenas condiciones y para el últimos trimestre del año le toca a los siguientes:

Engomado verde (terminación 1 o 2): Octubre y Noviembre

Engomado azul (terminación 9 o 0): Noviembre y Diciembre

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