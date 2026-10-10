Caos vehicular por marcha y bloqueos en CDMX hoy; calles cerradas

Este sábado en la CDMX se tienen previstos bloqueos y varias movilizaciones sociales que afectarán el tránsito en algunas calles y avenidas, conoce cuáles estarán cerradas para que tomes previsiones y busques alternativas.

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Marcha en alcaldía Cuauhtémoc

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones y hoy se realizará una marcha a las 12:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez.

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX?

Además, se tienen previstos cortes a la circulación en:

10:00 horas

Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Kiosco del Bosque de Chapultepec en Av. Heroico Colegio Militar y Av. Juventud Heroica, en Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

Escultura “Los Bigotes” en Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Parque de la Bombilla en Av. de la Paz y Av. Insurgentes Sur, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

11:30 horas

Estación “Insurgentes”, línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas

Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Skatepark Picasso (Bajo puente) en Anillo Periférico Canal de Garay y Venustiano Carranza, colonia Año de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Av. Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

División del Norte y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

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