Inicia septiembre sin multas: así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes

Este martes es 1º de septiembre e inició un nuevo mes; sin embargo, no dejes que te apliquen multas por incumplir el programa Hoy No Circula ya sea que vivas en la Ciudad de México (CDMX) o en el Estado de México (Edomex).

Quizá este día debas de tomar transporte público, ya que de acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), estos son los automóviles que se deben de quedar en casa:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 1 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/DNQPvnJarn — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 1, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 1º de septiembre?

Toma en cuenta que esta medida aplica desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país), ya que si circulas cuando no puedes, entonces puedes ser acreedor a una multa superior a los tres mil pesos, esto con base en los reglamentos de tránsito de la CDMX y Edomex.

Pese a esto, existen carros que están exentos de la medida pese a que cumplan con los señalamientos que están en las placas:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 1º de septiembre en CDMX?

Para que se aplique el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México primero se tiene que activar la Fase 1 o 2 de la Contingencia Ambiental; no obstante, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa que durante este martes el índice de aire y salud es bueno.

Además, el nivel de riesgo es bajo por lo que no se prevé que haya Doble Hoy No Circula, esto puede cambiar a lo largo del día, pero se ve complicado que pase debido a que seguirán las lluvias en la capital, esto de acuerdo al pronóstico del tiempo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.