EN VIVO: Sin servicio en la estación Balderas de la Línea 3 del Metrobús CDMX; Metro con retrasos hoy 1º de septiembre

Si tienes que dejar tu automóvil en casa por el Hoy No Circula o tu camino diario es con el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), entonces sal con tiempo este martes 1º de septiembre porque ya presenta afectaciones desde las primeras horas del día.
La principal afectación se encuentra en el Metrobús CDMX, debido a que no hay servicio en ambos sentidos de la estación Balderas de la línea 3.
Mientras tanto, en el Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX presenta retrasos en las líneas 2, 3, 7, A y B.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 1º de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX este martes?
- 06:48 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea B, agilizan la circulación de los trenes
- 06:43 horas: Metro CDMX reporta afluencia moderada en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A
- 06:34 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 3 del Metro CDMX
- 06:23 horas: retrasos de más de 15 minutos en la línea 7 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes desde las terminales
- 06:18 horas: reportan retrasos en la línea 2 del Metro CDMX
- 05:59 horas: Metro CDMX reporta circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX hoy 1º de septiembre
- 06:17 horas: se cierra completamente la estación Balderas del Metrobús CDMX
- 05:49 horas: sin servicio en la estación Balderas de la línea 3 del Metrobús CDMX en dirección Pueblo Santa Cruz Atoyac
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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