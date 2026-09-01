EN VIVO: Sin servicio en la estación Balderas de la Línea 3 del Metrobús CDMX; Metro con retrasos hoy 1º de septiembre

Si tienes que dejar tu automóvil en casa por el Hoy No Circula o tu camino diario es con el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), entonces sal con tiempo este martes 1º de septiembre porque ya presenta afectaciones desde las primeras horas del día.

La principal afectación se encuentra en el Metrobús CDMX, debido a que no hay servicio en ambos sentidos de la estación Balderas de la línea 3.

Mientras tanto, en el Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX presenta retrasos en las líneas 2, 3, 7, A y B.

#MetroAlMomento:

En las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.

Las Líneas 3 y B presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/JhEgtRr6z5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 1º de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX este martes?

06:48 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea B , agilizan la circulación de los trenes

, agilizan la circulación de los trenes 06:43 horas: Metro CDMX reporta afluencia moderada en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A

06:34 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 3 del Metro CDMX

06:23 horas: retrasos de más de 15 minutos en la línea 7 del Metro CDMX ; autoridades agilizan la circulación de los trenes desde las terminales

; autoridades agilizan la circulación de los trenes desde las terminales 06:18 horas: reportan retrasos en la línea 2 del Metro CDMX

05:59 horas: Metro CDMX reporta circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A

05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

⚠️AVISO L3



2⃣Seguimos informando, por obstrucción de carril.

❌Sin servicio: Balderas, ambos sentidos.

(Actualización 06:17 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/3EhLMMAToJ#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 1, 2026

Así avanza el Metrobús CDMX hoy 1º de septiembre

06:17 horas: se cierra completamente la estación Balderas del Metrobús CDMX

05:49 horas: sin servicio en la estación Balderas de la línea 3 del Metrobús CDMX en dirección Pueblo Santa Cruz Atoyac

de la línea 3 del Metrobús CDMX en dirección Pueblo Santa Cruz Atoyac 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.