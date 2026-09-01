Saca el paraguas, monzón y tormenta tropical provocarán lluvias hoy

El monzón mexicano, canales de baja presión y una posible tormenta tropical provocarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así que no guardes el paraguas o el impermeable y conoce cómo será el clima en tu ciudad hoy.

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¿En dónde habrá lluvias hoy?

El monzón mexicano, divergencia de altura, canales de baja presión, la onda tropical número 34 y una posible tormenta tropical provocarán intensas lluvias en:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

con puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.

con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos en Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo.

en Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Baja California.

Es importante considerar que las lluvias fuertes incrementan los niveles de ríos y arroyos y pueden provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones y las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Estados donde afectará la onda de calor

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados en:

Baja California, Sonora, Chihuahua , Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.

Se registrarán temperaturas de entre 35 y 40 grados en Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

en Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 grados en Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.

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