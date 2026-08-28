EN VIVO: Retrasos de más de 15 minutos en las líneas del Metro CDMX ¿qué pasa?

Sí, la semana está por terminar, pero los retrasos en el servicio del Metro CDMX hoy viernes 28 agosto no, ya que varias líneas están saturadas, lo que ha complicado la llegada de cientos de trabajadores y estudiantes a su destino.

Las fallas en el servicio comenzaron desde muy temprano, sobre todo en la Línea 3, en ambas direcciones. Asimismo, otras rutas que presentan alta afluencia son la B, 8 y la 12.

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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 28 de agosto?

Línea A del Metro CDMX

La Línea A está saturada y los usuarios aseguran que está como “tortuga”, pues los trenes ya tardaron más de 10 minutos en Peñón Viejo.

No es cierto, la línea "A" ya está como siempre, bien tortuga 🐢 ya pasaron casi 10 minutos y no ha pasado un tema había Pantitlán aquí en peñón viejo. — Octavio de Anda (@sephiroth1971) August 28, 2026

Línea 3 del Metro CDMX

Luego de protestas de usuarios, el Metro CDMX informó que se agilizará la circulación y salida de los trenes desde las terminales de la Línea 3 y se enviarán unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.

Las estaciones más saturadas son Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, Guerrero, Hidalgo, Centro Médico, Zapata y Copilco.

Línea 8 del Metro CDMX

Los usuarios que se encuentran en la Línea 8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917, reportan retrasos de 15 minutos. Aseguran que los trenes en los andenes centrales no salen y la gente ya se está acumulando.

Linea 8 dejen de estar jugando cuál será la unidad que saldrá, siempre lo mismo, no se ponen de acuerdo, mejor agilicen su avance tienen una unidad detenida en Constitución y nada que avanza ni llega la que saldrá, su "circulación constante" es una espera de más de 5 minutos — Gabs (@Galien_azul) August 28, 2026

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