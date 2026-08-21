Si este viernes 21 de agosto tienes planes parta salir, mejor revisa primero como estará el clima en tu ciudad para saber si incluyes en tu outfit un paraguas o abanico o ambos, porque el clima en México viene con prácticamente de todo.

El monzón mexicano, la onda tropical número 29 y varios canales de baja presión mantendrán las condiciones para lluvias en buena parte del país, mientras algunas entidades tendrán tormentas fuertes, en otras el termómetro seguirá disparado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Y sí, en la CDMX también hay posibilidad de lluvia, así que ese paraguas que dice “estoy cansado jefe”, podría nuevamente salir a pasear.

⛈️☔️ Mañana, se prevén #Lluvias y #Chubascos que podrían acompañarse con #DescargasEléctricas y #Granizo, en la #CDMX y #EdoMéx. En la capital del país se prevé #Temperatura mínima de 13 a 15 grados #Celsius y máxima de 25 a 27 grados. Ve más en ⬇️https://t.co/ornurShcTG pic.twitter.com/bTCa5XKawh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 21, 2026

¿Dónde lloverá más este viernes 21 de agosto?

De acuerdo con el pronóstico de la CONAGUA, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se esperan en:

• Durango

• Nayarit

• Jalisco

Mientras que habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

• Sinaloa

• Michoacán

• Guanajuato

También se pronostican chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

En estas zonas, las lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Lloverá en CDMX este viernes?

Afortunadamente y lamentablemente sí lloverá en la Ciudad de México, tiene pronóstico de intervalos de chubascos, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

También se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 km/h, por lo que, si vas a salir, además del paraguas conviene tomar precauciones ante posibles ramas, árboles o anuncios que pudieran caer.

En el Estado de México también se esperan chubascos y condiciones similares de viento.

¿Dónde hará más calor en México?

Mientras en algunas regiones habrá tormentas, otras tendrán que seguir lidiando con el calor, pues la temperatura máxima podría superar los 45 °C en el noreste de Baja California.

También se esperan valores de 40 a 45 °C en:

• Sonora

• Sinaloa

• Nuevo León

• Tamaulipas

• Campeche

• Yucatán

Además, el termómetro podría alcanzar entre 35 y 40 °C en estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Morelos y Quintana Roo.

¿Seguirá la onda de calor?

La onda de calor continuará afectando algunas regiones de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que se recomienda extremar precauciones ante las altas temperaturas.

¿Habrá viento fuerte este viernes?

También. Se esperan rachas de hasta 70 km/h en zonas de Sonora, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En otras entidades como Baja California, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán también habrá rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

Las autoridades advierten que los vientos fuertes pueden provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Qué estados tendrán temperaturas más frescas?

No todo será calor extremo ni tormentas imparables, pues durante la madrugada del sábado podrían registrarse temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas serranas de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Así que ya sabes, este viernes 21 de agosto el clima viene con cambios de humor; en algunos estados habrá que sacar el paraguas, en otros buscar la sombra y en más de uno, hacer ambas cosas en el mismo día.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.