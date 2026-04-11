Localizan más de 200 restos humanos entre Tláhuac y Chalco

Los restos fueron hallados entre el 7 y 10 de abril, 49 se encontraron el martes, 29 el miércoles, 51 el jueves y 90 el viernes, todos presentan características de origen humano.

Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informó que durante el cuarto día de actividades participaron más de 100 servidores públicos, 33 integrantes de colectivos y personas solidarias.

