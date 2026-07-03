Lista de puntos donde habrá servicio médico en inmediaciones del Ángel por partido México vs Inglaterra

Con motivo del partido de México vs Inglaterra del domingo 5 de julio, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) desplegará un operativo especial con módulos de atención médica en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde se espera una importante concentración de aficionados.

A través de una tarjeta informativa difundida en sus redes sociales, la dependencia dio a conocer la ubicación de los puntos de atención que brindarán servicios de primeros auxilios y respuesta inmediata en caso de emergencias.

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Puntos donde hay servicio médico en el Ángel de la Independencia

Cabe destacar que estos puntos se instalaron durante el encuentro entre México y Ecuador, sin embargo, se prevé que sean los mismos.

En la Diana Cazadora, Paseo de la Reforma entre la cerrada Manchester y Sevilla.

En la Diana Cazadora, Paseo de la Reforma entre Río Misisipi y Río Nilo.

Paseo de la Reforma y Oxford.

En el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma entre Lancaster y Florencia.

En el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma a la altura de Río Tíber.

Paseo de la Reforma casi esquina con Génova.

Paseo de la Reforma y Copenhague.

Paseo de la Reforma entre Niza y Havre.

Paseo de la Reforma entre Río Támesis y Río Marne.

Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes (enfrente del edificio de la CFE).

En el Monumento a Cuauhtémoc, sobre Paseo de la Reforma casi a la altura de la estación del Metrobús en dirección Indios Verdes.

Paseo de la Reforma esquina con Budapest.

En la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma y Av. Morelos.

En la Plaza de la República, entre Miguel Ramos Arizpe y Av. de la República.

En la Plaza de la República, entre Miguel Ramos Arizpe y Av. de la República - IAPA.

Paseo de la Reforma antes de llegar a Av. de la República (antes del hotel Barceló).

Paseo de la Reforma pasando Av. Juárez (enfrente de la Torre Prisma).

De esta forma se busca garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad derivada de la concentración masiva de personas que acudirán a la zona para seguir el encuentro.

Las autoridades recomiendan a los asistentes identificar previamente los módulos médicos, atender las indicaciones del personal y mantenerse hidratados y reportar cualquier emergencia al personal.

¿A qué hora juega mexico el domingo 5 de julio?

La Selección Mexicana jugará contra Inglaterra el domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Podrás seguir la transmisión en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7. Además, si prefieres vivir el ambiente en pantalla grande, algunas cadenas de cine también tendrán funciones especiales.

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