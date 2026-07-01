Así aplicará el Hoy No Circula este miércoles 1 de julio para los chilangos y los mexiquenses

Comienza un nuevo mes de restricciones para los conductores, y de acuerdo con el reglamento, este miércoles 1 de julio el Hoy No Circula aplica para los automovilistas que tengan engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma 1 y 2.

Esta medida es obligatoria y aplica para los conductores chilangos y mexiquenses y en caso de no respetarla puedes tener una costosa multa que le gustará para nada a tu cartera.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 1 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/lldujRcbre — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 1, 2026

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¿A qué hora termina el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula tiene un horario de vigencia de 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Recuerda que durante este tiempo los únicos que te pueden detener son los oficiales de tránsito tienen un uniforme color amarillo fosforecente con un código QR, que al escanearlo proporciona información del personal.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si resultas infraccionado por parte de personal de tránsito, Policía Auxiliar o Policía Bancaria e Industrial facultados deberás pagar una multa que puede llegar hasta los 3 mil 519 pesos.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Debido a los fuertes vientos y la lluvia por el momento no se ha activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental, sin embargo es importante que te mantengas al pendiente de las restricciones.

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