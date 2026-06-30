Hoy No Circula: Autos que no pueden andar en CDMX y Edomex este martes 30 de junio pese a las lluvias

Las lluvias seguirán en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) durante la mayor parte de este martes 30 de junio y los carros son una gran alternativa para andar; sin embargo, sigue vigente el programa Hoy No Circula y no cumplirlo podría hacerte acreedor a una multa.

De acuerdo a las autoridades del Valle de México, estos son los automóviles que no pueden circular desde las 05:00 a las 22:00 horas:

Engomado rosa

Placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

Este martes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, con holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/ReWKEym2V1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 30, 2026

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¿Cuál es la multa por no acatar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy 30 de junio?

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en caso de incumplir con el programa, las multas van de 20 a 20 UMA en 2026, lo que es equivalente de dos mil 246.20 a tres mil 529.30 pesos.

Conviene mencionar que las Unidades de Vigilancia Ambiental son las únicas que están facultadas para realizar una inspección y, en caso de incumplir con las medidas, entonces elaborarán la boleta de sanción, es decir, poner la multa.

Automóviles exentos del Hoy No Circula este 30 de junio

Existen excepciones al programa y estas son:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Puede activarse Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex hoy 30 de junio?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la capital del país durante este martes 30 de junio.

No obstante, la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14º, así como la máxima de 23 a 25º; no obstante, esto puede cambiar a lo largo del día.

No se advierte que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental, debido a que el índice de aire y salud es aceptable, es decir, que el nivel de riesgo es moderado.

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