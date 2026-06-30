¿Smog en el partido? así está la calidad del aire en CDMX hoy

El Sistema de Monitoreo Atmosférico es el encargado de analizar cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y tomar las medidas necesarias cuando los índices de contaminación sean altos y hoy se detectaron partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte de hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo pero hay partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5, el ozono es uno de los más nocivos.

Este gas se forma en la atmósfera mediante reacciones fotoquímicas de contaminantes precursores en presencia de luz solar y puede dañar severamente a personas con asma o enfermedades pulmonares.

Por ello, se recomienda a la población que en caso de ser necesario utilicen cubrebocas y eviten realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de partículas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula en el partido?

Aunque la calidad del aire no es buena y hay partículas contaminantes en el ambiente, no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula. Así que hoy solo tiene prohibido circular los autos con holograma 1 y2, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

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