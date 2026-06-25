Riña en colonia Leyes de Reforma, Iztapalapa deja una persona sin vida por arma blanca

Este jueves 25 de junio se vivió una jornada de violencia en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX), pues se dio a conocer que una persona perdió la vida derivado de una riña que se habría originado por un problema vial.

Información dada a conocer por Armando Martínez, reportero de Azteca Noticias y adn Noticias, señala que los hechos se registraron justo en las inmediaciones del mercado 24 de abril ubicado en la zona y colonia de Iztapalapa antes referida.

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¿Qué pasó en Leyes de Reforma, Iztapalapa este 25 de junio?

De acuerdo con la información preliminar dada a conocer por el equipo de Azteca Noticias, los hechos se registraron tras una riña entre un automovilista y un bicitaxi en las inmediaciones del Mercado 24 de Febrero en su esquina con 24 de abril.

Los detalles recabados por el equipo de reporteros, señala que fue el chofer del bicitaxi la víctima mortal tras la pelea, esto luego de que un segundo sujeto lo hiriera de gravedad con un arma blanca en medio de la riña que se originó en las calles de la alcaldía Iztapalapa.

Se informó que derivado de estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México activaron los protocolos correspondientes para dar con el responsable del asesinato, el cual ocurrió a plena luz del día.

No hay detenidos tras asesinato por riña en Iztapalapa

Vale la pena mencionar que luego de los hechos que se registraron en la colonia Leyes de Reforma, se confirmó que hasta el momento en el que se realizó esta nota no hay personas detenidas por el caso, sin embargo se están realizando las diligencias correspondientes.

El cuerpo de la víctima quedó en el lugar de los hechos a la espera del arribo del personal de la Fiscalía capitalina, los cuales se encargaron del levantamiento del mismo, así como de las investigaciones posteriores.

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