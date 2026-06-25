Razones por las que están prohibidas las fiestas nocturnas con alcohol y luces neón en trajineras de Xochimilco

Las fiestas nocturnas en trajineras de Xochimilco están prohibidas, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México.

Con base en la dependencia, esta alerta se emite tras detectar la promoción vía redes sociales de eventos en el Embarcadero de Cuemanco, que incluyen iluminación neón, música con amplificadores y la venta de bebidas alcohólicas.

Precisó que se trata de actividades incompatibles con la preservación de este ecosistema, reconocido a nivel internacional por su valor ambiental y biocultural.

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¿Por qué no se pueden hacer fiestas en las trajineras de Xochimilco?

Su realización altera la tranquilidad de las comunidades locales, afecta la navegación tradicional y vulnera directamente a las especies de fauna silvestre.

Todas las actividades que se desarrollan en esta zona se rigen por el Programa de Manejo del Área Natural Protegida, instrumento que establece los usos permitidos, así como las actividades sujetas a autorización previa por parte de la Sedema — se lee en el comunicado.

Además se prohíbe la emisión de ruidos y el uso de iluminación que alteren las condiciones naturales del ecosistema y afecten a la fauna silvestre. “La realización de eventos nocturnos con música amplificada e iluminación artificial intensa puede impactar negativamente a especies sensibles a la perturbación lumínica y sonora.”

Mientras que el consumo de bebidas alcohólicas incrementa el riesgo de generación de residuos y descargas contaminantes en los canales.

“La Sedema reitera que el uso recreativo y turístico de Xochimilco debe realizarse de manera ordenada y compatible con los objetivos de conservación, salvaguardando la navegación tradicional, la cultura chinampera y el patrimonio natural de este territorio”, puntualizó.

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