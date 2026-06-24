En la CDMX siempre hay manifestaciones y hoy se llevarán a cabo marchas y bloqueos que provocarán cortes viales en diferentes alcaldías y para que no te quedes varado en el tráfico, te decimos cuáles son las vialidades que tendrán afectaciones.

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Marchas en Coyoacán provocarán cierres viales

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), este día se realizarán movilizaciones en las siguientes zonas de Coyoacán:

Estación “General Anaya”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y 20 de Agosto, colonia San Diego Churubusco a las 12:00 horas .

y 20 de Agosto, colonia San Diego Churubusco a las . Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Antonio Delfín Madrigal, Ciudad Universitaria a las 15:00 horas.

Ciudad Universitaria a las Estación “Textitlán” del Tren Ligero en Calz. de Tlalpan y Cerrada de Textitlán, colonia Santa Úrsula Coapa a las 16:00 horas.

Todas las manifestaciones son con rumbo al Estadio Ciudad de México.

Calles cerradas por bloqueos hoy

También se llevarán a cabo cierres viales en:

Estación “Viaducto”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. de Tlalpan y La Coruña , colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco a las 08:00 horas.

, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco a las 08:00 horas. Secretaría de Gobernación ubicada en Abraham González No. 48 , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas. Fiscalía General de la República en Dr. Velasco No. 175 , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas. Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50 , colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 13:00 horas.

, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 13:00 horas. Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares en Atlanta No. 133, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez a las 14:00 horas.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares en Atlanta No. 133, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez a las 14:00 horas. Campo Militar Marte en Av. Paseo de la Reforma y Paseo Campo Marte , colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo y en Estación “Hidalgo”, líneas 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:00 horas.

, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo y en Estación “Hidalgo”, líneas 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:00 horas. Glorieta del Ahuehuete en Av. Paseo de la Reforma No. 199 , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:30 horas.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:30 horas. Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Parque Xotepingo en Av. Xotepingo, colonia Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán a las 16:00 horas.

Transportistas cierran carreteras

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C realizarán bloqueos a las 08:00 horas en:

Caseta Autopista México - Querétaro

Caseta Autopista México - Pachuca

Caseta Autopista México - Cuernavaca

Caseta Autopista México - Puebla

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