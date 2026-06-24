En la CDMX siempre hay manifestaciones y hoy se llevarán a cabo marchas y bloqueos que provocarán cortes viales en diferentes alcaldías y para que no te quedes varado en el tráfico, te decimos cuáles son las vialidades que tendrán afectaciones.
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Marchas en Coyoacán provocarán cierres viales
De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), este día se realizarán movilizaciones en las siguientes zonas de Coyoacán:
- Estación “General Anaya”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y 20 de Agosto, colonia San Diego Churubusco a las 12:00 horas.
- Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Antonio Delfín Madrigal, Ciudad Universitaria a las 15:00 horas.
- Estación “Textitlán” del Tren Ligero en Calz. de Tlalpan y Cerrada de Textitlán, colonia Santa Úrsula Coapa a las 16:00 horas.
Todas las manifestaciones son con rumbo al Estadio Ciudad de México.
Calles cerradas por bloqueos hoy
También se llevarán a cabo cierres viales en:
- Estación “Viaducto”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. de Tlalpan y La Coruña, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco a las 08:00 horas.
- Secretaría de Gobernación ubicada en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.
- Fiscalía General de la República en Dr. Velasco No. 175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.
- Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 13:00 horas.
- Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares en Atlanta No. 133, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez a las 14:00 horas.
- Campo Militar Marte en Av. Paseo de la Reforma y Paseo Campo Marte, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo y en Estación “Hidalgo”, líneas 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:00 horas.
- Glorieta del Ahuehuete en Av. Paseo de la Reforma No. 199, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:30 horas.
- Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Parque Xotepingo en Av. Xotepingo, colonia Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán a las 16:00 horas.
Transportistas cierran carreteras
La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C realizarán bloqueos a las 08:00 horas en:
- Caseta Autopista México - Querétaro
- Caseta Autopista México - Pachuca
- Caseta Autopista México - Cuernavaca
- Caseta Autopista México - Puebla
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