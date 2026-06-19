Varias líneas del Metro de la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos y aglomeraciones la mañana de este viernes, reportan usuarios del servicio.

Si planeas usar el transporte, aquí te compartimos el estado actual del Metro CDMX para que tomes precauciones.

Retrasos en Metro CDMX afectan varios trayectos hoy 19 de junio

En su último reporte, el Sistema de Transporte Colectivo indicó que las " líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B presentan afluencia moderada con circulación constante de trenes desde las terminales.

En las Líneas 2 y 3 se registra alta afluencia, se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio".

Los usuarios reportan tiempos de espera de hasta 15 minutos.

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¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

El Metro de la Ciudad de México continúa con su plan de modernización y mantenimiento. Para este viernes 19 de junio, presenta cierres en la Línea 2 (Azul) por rehabilitación. Las estaciones afectadas son Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan.

#AvisoMetro: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa.



Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, permanecen cerradas y únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.

Como alternativas para llegar a la zona centro de la… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 19, 2026

¿Cómo avanza el Metrobús hoy?

Para conocer los tiempos de espera, líneas con alta afluencia o que presentan problemas, puedes dar click en este enlace donde se actualiza constantemente el estado del servicio.

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