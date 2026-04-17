Línea A saturada y otras fallas y retrasos en el Metro CDMX hoy viernes 17 de abril

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), comienza la jornada de hoy viernes 17 de abril con severas afectaciones en diversas líneas de las que conforman la red.

Usuarios de X reportan afectaciones en las líneas A, 1, 2, 3 y 7, principalmente.

Hasta hace unos meses, la cuenta oficial de este transporte público posteaba los tiempos aproximados de espera y las líneas con más afluencia, sin embargo ya no lo hace.

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Este viernes únicamente se publicaron dos avisos: el post con el anuncio del inicio de operaciones, así como una alerta para recordar a los usuarios que “las estaciones San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias”.

Es en estas publicaciones donde los usuarios escriben sus quejas.

¿Qué está pasando en el Metro CDMX hoy viernes 17 de abril?

“Tomen precauciones. Línea A está lenta ya hay mucha gente en el andén y se quedó parado”, “La línea A viene más lenta que el cerebro de Adrián Rubalcava, pero no fuera para robar por que ahí si resuelves”, “Línea A está horrible, no se puede abordar por lo lleno que viene el tren y luego hay más gente en la estación”, “Casi 20 minutos parados en la estación agrícola oriental, agilicen el servicio”; se lee en los comentarios.

Asimismo se reportan retrasos y saturación en las líneas 1, 2, 3 y 12. En contraste, la línea B presenta buen avance este viernes.

Paro de trabajadores del Metro CDMX

Trabajadores del Metro CDMX suspendieron un paro escalonado de labores el 14 de abril de 2026, tras llegar a acuerdos con autoridades sobre exigencias de mantenimiento y mejoras laborales. El paro, que incluyó la negativa a trabajar horas extra, causó retrasos y caos en diversas líneas, especialmente en la línea 3, y fue motivado por la denuncia de falta de refacciones y cuidado en al menos el 70% de los trenes.

El sindicato, encabezado por Fernando Espino, denunció que las condiciones técnicas no cumplen protocolos internacionales, con 84 trenes detenidos por falta de refacciones.

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