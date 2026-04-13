Metro y Metrobús CDMX hoy 13 de abril: Retrasos de hasta 15 minutos y alerta por posible paro en el STC

Este lunes 13 de abril de 2026, el regreso a clases tras las vacaciones de Semana Santa se ve marcado por afectaciones en el transporte público de la Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús de la Ciudad de México (CDMX).

Desde primeras horas, usuarios reportaron demoras, trenes saturados y estaciones con alta afluencia, en un contexto de tensión por el posible paro escalonado de trabajadores.

De acuerdo a un mensaje oficial, se registra afluencia moderada en las líneas 1, 2, 6, 9, A y B; sin embargo, las líneas 3, 7, 8 y 12 presentan alta afluencia, lo que genera tiempos de espera en andenes y al momento de abordar los trenes.

#MetroAlMomento:



Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 6, 9, A y B.

Las Líneas 3, 7, 8, 12 presentan alta afluencia, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se… pic.twitter.com/o22gAkwym1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 13, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy lunes 13 de abril?

El arranque de la jornada estuvo marcado por retrasos en múltiples líneas. Aunque el Metro CDMX aseguró que no había averías en algunos puntos, atribuyó las demoras a la alta demanda típica del regreso a clases y la hora.

Tiempos de espera reportados:



Línea 1 : más de 10 minutos

: más de 10 minutos Línea 3: más de 15 minutos

más de 15 minutos Línea 5 : más de 10 minutos

: más de 10 minutos Línea 7: entre 10 y 15 minutos

entre 10 y 15 minutos Línea 12 : más de 15 minutos

: más de 15 minutos Línea B: más de 10 minutos

En todos los casos, la autoridad indicó que se trabaja para agilizar la salida de trenes; sin embargo, los usuarios reportaron saturación en andenes y avance lento de convoyes.

Estaciones cerradas del Metro CDMX

Asimismo, se mantiene el cierre de estaciones por trabajos de rehabilitación, como San Antonio Abad en Línea 2 y Auditorio en Línea 7. En contraste, la estación Zócalo/Tenochtitlan opera con normalidad.

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Paro en el Metro CDMX: Sindicato presiona por mejores condiciones

Los retrasos se relacionan con el posicionamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, que acusó falta de acuerdos salariales y advirtió sobre una posible operación con el mínimo de trenes.

El sindicato sostiene que el sistema enfrenta un deterioro estructural derivado de la falta de inversión y mantenimiento. De concretarse el paro, la operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro se vería afectada de la siguiente manera:



Reducción en la salida de trenes desde terminales

desde terminales Aumento en los tiempos de espera entre convoyes

entre convoyes Saturación más rápida de andenes y vagones

de andenes y vagones Avance lento de trenes

Retrasos acumulados en distintas líneas

Mayor presión en horas pico por alta demanda

por alta demanda Dificultades para abordar en estaciones

Esto complicaría significativamente la movilidad de millones de usuarios en la Ciudad de México (CDMX), especialmente en el regreso a clases.

Advierte el Sindicato Nacional de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro que continuarán alzando la voz mientras no se atiendan las demandas para garantizar la seguridad y calidad en ese medio de transporte.



Señaló mediante un comunicado que hay un escenario de… pic.twitter.com/UIVtK9fgtr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 11, 2026

Metrobús CDMX también registra retrasos hoy

Por su parte, el Metrobús CDMX también presentó complicaciones este lunes. Usuarios reportaron demoras en la llegada de unidades en la Línea 1 y retrasos en la Línea 7, lo que generó largas filas en estaciones.

La combinación de alta demanda por el regreso a clases y la incertidumbre por un posible paro laboral mantiene bajo presión la movilidad en la CDMX.

Autoridades recomiendan anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a la información oficial durante el día.

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