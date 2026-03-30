Empresa anuncia vacantes en la alcaldía Cuauhtémoc, esta es la fecha de reclutamiento

Si estás buscando empleo y vives en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría del Trabajo local compartió tres vacantes que ofrece la empresa KABY con el objetivo de que formen parte de su plantilla laboral.

En caso de estar interesado en algunas de las tres vacantes solo deberás presentarte el día del reclutamiento con tu CV o solicitud de trabajo.

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¿Cuáles son las vacantes que se ofrecen?

La empresa KABY oferta tres vacantes de trabajo para completar su plantilla laboral. Los salarios van de los 9 mil 800 hasta los 12 mil pesos al mes.



Personal Ejecutivo de Cobranza: 9 mil 800 pesos

Personal Responsable de Recepción: 12 mil pesos

Personal para Mesa de Control: 9 mil 800 pesos

¿Cuándo es el reclutamiento?

El reclutamiento se realizará para ocupar las vacantes se realizará el próximo 7 de abril, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, ubicadas en San Antonio Abad 32, Tránsito, a dos cuadras de la estación del Metro Pino Suárez de la Línea 2.

🌟 ¡Tu próxima oportunidad laboral está aquí!

Acude al reclutamiento presencial en la alcaldía Cuauhtémoc.



📅 7 de abril

🕙 De 10:00 a 14:00 horas

📍 San Antonio Abad 32, Tránsito (a dos cuadras del Metro Pino Suárez)



La empresa KABY ofrecerá vacantes con salarios… pic.twitter.com/smQwovOuOA — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) March 27, 2026

¿A qué se dedica la empresa KABY?

KABY es una empresa que ofrece préstamos personales a través de una aplicación móvil. Está regulada como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

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