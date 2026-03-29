Explosión e incendio por gas en departamento de la colonia Xoco, CDMX, deja tres personas intoxicadas

Una explosión registrada la tarde de este domingo 29 de marzo de 2026 en un departamento de la colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y encendió las alertas entre vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó en la cocina del inmueble, donde presuntamente se acumuló gas, lo que derivó en una explosión seguida de un incendio.

El siniestro afectó principalmente el área de lavado y parte de la cocina, generando una intensa movilización de servicios de emergencia.

Atendemos un incendio registrado en un departamento ubicado en la Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez. En el lugar, resultó afectado el cuarto de lavado y una parte de la cocina. #AlMomento, hemos extinguido el fuego y no se reportan personas lesionadas. #ServivioConcluido.… pic.twitter.com/sQfUbQeA2h — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 29, 2026

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Explosión en Xoco hoy: ¿Qué pasó en la alcaldía Benito Juárez?

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio tras recibir el reporte, logrando controlar y sofocar las llamas en cuestión de minutos. Gracias a su rápida intervención, el fuego no se propagó a otros departamentos del edificio, evitando daños mayores.

A través de redes sociales, autoridades capitalinas informaron que el incendio fue extinguido y que no se reportaron personas con lesiones graves; sin embargo, el saldo preliminar fue de tres personas con síntomas de intoxicación por inhalación de humo, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos.

La zona fue acordonada para facilitar las labores de emergencia y permitir la inspección del inmueble. Personal especializado realizó una revisión para descartar riesgos adicionales, como nuevas fugas de gas o daños estructurales.

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Intoxicados por humo tras incendio en departamento

Paramédicos que acudieron al sitio brindaron atención a los afectados, quienes no requirieron traslado hospitalario, de acuerdo con los informes preliminares.

A pesar de que las lesiones no fueron de gravedad, el incidente reavivó el llamado de las autoridades a reforzar medidas de prevención en los hogares.

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Recomendaciones en caso de explosión por gas

Entre las principales recomendaciones se encuentra revisar periódicamente las instalaciones de gas, verificar el estado de mangueras y conexiones, así como evitar acumulaciones en espacios cerrados.

También se sugiere instalar detectores de gas y mantener una adecuada ventilación en cocinas y áreas de servicio.

Las autoridades de la Ciudad de México reiteraron que la prevención es clave para evitar tragedias, especialmente en zonas habitacionales densamente pobladas como la alcaldía Benito Juárez, donde este tipo de emergencias puede escalar rápidamente si no se atiende a tiempo.

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