Muere aficionado en el estadio Azteca previo al México vs Portugal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que un aficionado en estado de ebriedad murió tras brincar del segundo al primer nivel en la zona de palcos y caer en el Estadio Banorte (Azteca), previo al encuentro amistoso entre México vs. Portugal.

Durante la maniobra, perdió el equilibrio y cayó varios metros, golpeándose severamente. Pese a que el joven de aproximadamente 27 años tuvo atención inmediata, la caída provocó una muerte instantánea.

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La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

"En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida", se indicó en un comunicado.

La zona cercana al palco 52 fue acordonada. El vehículo de Investigación Forense y Servicios Periciales arribó a la zona para retirar el cuerpo.

Las autoridades continúan con las investigaciones del caso.

¿Dónde ver el México vs. Portugal?

Fecha del México vs. Portugal: El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México.

Horario del México vs. Portugal: Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México.

Dónde ver el México vs. Portugal: Este encuentro lo podrás disfrutar en canal 7 de TV Azteca.

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