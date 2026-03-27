Metro CDMX: Avance de trenes hoy 27 de marzo de 2026, día sin clases para alumnos de la SEP

El Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX registra hoy viernes 27 de marzo retrasos y aglomeraciones en algunas de sus líneas, en medio de los trabajos de remodelación rumbo al Mundial 2026.

Este viernes el Metro CDMX opera de forma habitual, es decir, con un horario de las 5:00 a las medianoche. Sigue las últimas noticias de lo que pasa en este transporte y el avance de trenes para planear rutas de viaje y evitar contratiempos.

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¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy viernes 27 de marzo de 2026?

Aunque se reportó "afluencia moderada y circulación constante", usuarios en X informaron sobre contratiempos presentados esta mañana en la red.

"Línea 6 el servicio está horrible, hay aglomeraciones de gente porque no pasa el metro", "línea 3 estación Viveros llevamos 10 min parados y no hay gente", "50 minutos de Pantitlán a observatorio, asco de servicio"; se lee en los comentarios.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. Mantente informada e informado… pic.twitter.com/afzbaZzcDF — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 27, 2026

Cabe destacar que, las multitudes y las complicaciones deberían ser menores hoy, debido a que miles de alumnos no se presentaron a las aulas por sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), según se tiene programado en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

El Metro CDMX informó a las personas usuarias que la estación San Antonio Abad continuará fuera de operación hasta nuevo aviso, sin permitir el acceso ni la salida de pasajeros, debido a labores de rehabilitación con miras al Mundial 2026. El servicio funciona de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.

Por otro lado, las estaciones Chabacano y Viaducto siguen con un horario especial: de lunes a viernes operan de 5:00 a 22:00 horas; los sábados, de 6:00 a 20:00 horas; y los domingos permanecen cerradas.

Se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados debido a las obras de modernización que buscan mejorar la seguridad y eficiencia del transporte hacia el evento deportivo.

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