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Metro y Metrobús CDMX: Estaciones cerradas, retrasos y saturación de trenes complican este jueves 26 de marzo

¡Toma tus precauciones! Reportan trenes llenos y falta de unidades en el Metrobús hacia Indios Verdes; te decimos qué estaciones evitar hoy.

Metro CDMX
El STC reporta alta afluencia y avance lento en líneas 1, 3, 12, A y B en el Metro CDMX|Itandehui Cervantes | adn Noticias

Escrito por: Ximena Ochoa

La movilidad en la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una nueva jornada complicada este jueves 26 de marzo, con retrasos generalizados en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús, lo que ha generado saturación en estaciones y afectaciones para miles de usuarios en horas clave.

Desde temprana hora, usuarios reportaron tiempos de espera superiores a lo habitual, trenes llenos y andenes congestionados en varias líneas del Metro, mientras que en el Metrobús se registraron demoras y falta de unidades en distintos corredores.

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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy 26 de marzo?

De acuerdo con reportes oficiales y quejas de usuarios en redes sociales, la Línea 3 es una de las más afectadas, con retrasos de más de 15 minutos y trenes completamente llenos.

Ante esta situación, el Metro emitió un mensaje en el que asegura que “se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”, además de pedir a los usuarios permitir el libre cierre de puertas.

Las líneas con mayores afectaciones son:

  • Línea 1: demoras de hasta 15 minutos
  • Línea 3: retrasos de más de 15 minutos y alta saturación
  • Línea 12: retrasos de aproximadamente 10 minutos
  • Línea A: retrasos de 10 minutos y estaciones llenas
  • Línea B: demoras de entre 10 y 15 minutos

Caos en el Metro CDMX por cierre de estaciones en la Línea 2

Cierre de estaciones en el Metro CDMX

A este panorama se suma el cierre de estaciones clave por trabajos de rehabilitación, donde no hay servicio para usuarios:

  • San Antonio Abad (Línea 2)
  • Auditorio (Línea 7)

Estas suspensiones obligan a los pasajeros a buscar rutas alternas, lo que incrementa la carga en otras líneas del sistema.

Metrobús CDMX hoy: retrasos y quejas por falta de unidades

El Metrobús CDMX tampoco escapa de las afectaciones. En la Línea 1, especialmente en dirección a Indios Verdes, usuarios reportan retrasos importantes.

La dependencia informó que las unidades salen conforme a su programación desde terminales, lo que ha generado inconformidad entre pasajeros por los tiempos de espera.

Las principales incidencias en este sistema son:

  • Línea 1: retrasos en dirección a Indios Verdes
  • Línea 2: usuarios reportan falta de unidades en estaciones

Autoridades recomiendan a los usuarios anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

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