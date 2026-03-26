Activan alerta por caída de ceniza en las 16 alcaldías de CDMX; recomendaciones
Las autoridades emitieron una alerta debido a la posible caída de ceniza volcánica en la capital, estas son las medidas que debes tomar.
El volcán Popocatépetl tiene 730 mil años de antigüedad y continúa siendo monitoreado por la CENAPRED debido a que sigue activo y lanza fumarolas, y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó por posible caída de ceniza en la CDMX.
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Alerta por caída de ceniza volcánica en CDMX
De acuerdo con el reporte mediante webcams se observaron emisiones de vapor de agua con escaso contenido de ceniza y el VAAC-NOA Washington informó que hay emisiones moviéndose hacia el Oeste del cráter con rumbo a la CDMX.
Ante ello, se emitió una alerta por posible caída de ceniza durante las próximas 6 horas en todas las demarcaciones.
⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 6 horas en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026
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¿Qué hacer ante la caída de ceniza?
Es importante mencionar que la ceniza varia dependiendo del tipo de volcán y la forma de erupción. Puede ser de color gris claro hasta negro. Ante ello se recomienda:
- Evitar hacer actividades al aire libre
- Cubre tus ojos, nariz y boca
- Cierra puertas y ventanas
- Sella con trapos húmedos las rendijas
- Sacude la ceniza con plumeros
- Tapa los tinacos y otros depósitos para que no se contaminen
- Cubre aparatos, equipos y autos
- Si tienes mascotas vigila que el agua y alimentos que consumen no se contaminen
Respirar ceniza volcánica puede tener graves efectos en el cuerpo, pues las partículas menores a 4 micras se alojan en los alveólos de los pulmones. El cuerpo encapsula las partículas como mecanismo de defensa del pulmón y se forma una cicatriz que causa inflamación y reduce la capacidad de respiración.
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