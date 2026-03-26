Activan alerta por caída de ceniza en las 16 alcaldías de CDMX; recomendaciones

El volcán Popocatépetl tiene 730 mil años de antigüedad y continúa siendo monitoreado por la CENAPRED debido a que sigue activo y lanza fumarolas, y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó por posible caída de ceniza en la CDMX.

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Alerta por caída de ceniza volcánica en CDMX

De acuerdo con el reporte mediante webcams se observaron emisiones de vapor de agua con escaso contenido de ceniza y el VAAC-NOA Washington informó que hay emisiones moviéndose hacia el Oeste del cráter con rumbo a la CDMX.

Ante ello, se emitió una alerta por posible caída de ceniza durante las próximas 6 horas en todas las demarcaciones.

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 6 horas en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HgJOgqvx6v — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026

¿Qué hacer ante la caída de ceniza?

Es importante mencionar que la ceniza varia dependiendo del tipo de volcán y la forma de erupción. Puede ser de color gris claro hasta negro. Ante ello se recomienda:

Evitar hacer actividades al aire libre

Cubre tus ojos, nariz y boca

Cierra puertas y ventanas

Sella con trapos húmedos las rendijas

Sacude la ceniza con plumeros

Tapa los tinacos y otros depósitos para que no se contaminen

Cubre aparatos, equipos y autos

Si tienes mascotas vigila que el agua y alimentos que consumen no se contaminen

Respirar ceniza volcánica puede tener graves efectos en el cuerpo, pues las partículas menores a 4 micras se alojan en los alveólos de los pulmones. El cuerpo encapsula las partículas como mecanismo de defensa del pulmón y se forma una cicatriz que causa inflamación y reduce la capacidad de respiración.

|CENAPRED

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