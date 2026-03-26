Operativo en Tepito, CDMX; aseguran mercancía y artículos deportivos

Una fuerte movilización de autoridades federales y capitalinas se registró este jueves en el barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), donde se llevó a cabo un operativo contra la piratería de productos relacionados con el futbol internacional, particularmente del Mundial.

El despliegue se concentró en una bodega ubicada en la calle Aztecas número 46, casi esquina con Eje 1 Norte, en la colonia Morelos. En el lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaría de Marina, realizaron un cateo para detectar el almacenamiento y distribución de mercancía apócrifa.

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Autoridades realizan un operativo para detectar posible comercialización y almacenamiento de mercancía apócrifa en las bodegas del barrio de Tepito, en CDMX



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¿Qué decomisaron en el operativo contra piratería en Tepito?

De acuerdo con las primeras versiones oficiales, dentro de la bodega se encontraron cientos de playeras de selecciones nacionales que presuntamente eran falsificaciones.

Entre los productos asegurados había jerseys de equipos como México, Argentina, Brasil y Alemania, todos vinculados con competencias mundialistas.

El titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, informó que este operativo forma parte de una estrategia para proteger los derechos de marca relacionados con la FIFA y sus eventos.

Además del cateo en esta bodega, las autoridades confirmaron que se realizaron acciones simultáneas en al menos 15 locales comerciales y cuatro bodegas en la misma zona, considerada uno de los principales puntos de distribución de mercancía irregular en la capital.

Operativo en Tepito: estrategia contra mercancía pirata en CDMX

El funcionario federal detalló que estas acciones buscan frenar la comercialización ilegal de productos que violan derechos de propiedad industrial, un delito que impacta tanto a marcas internacionales como a la economía formal.

“Estamos desarrollando un operativo relacionado con defender marcas vinculadas con la Copa Mundial”, declaró durante el despliegue en la colonia Morelos, en pleno corazón de Tepito.

La zona permaneció resguardada por elementos de seguridad mientras se realizaban las diligencias, lo que provocó cortes momentáneos a la circulación y presencia constante de unidades oficiales.

Continuarán operativos contra mercancía pirata en CDMX

Autoridades no descartaron que, tras el aseguramiento de la mercancía, se inicien carpetas de investigación contra los responsables de almacenar y distribuir estos productos.

Asimismo, señalaron que este tipo de operativos continuarán en distintos puntos de la Ciudad de México para combatir la piratería, especialmente en temporadas de alta demanda como eventos deportivos internacionales.

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