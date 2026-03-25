Feria del Empleo en la UNAM lanza vacantes en 30 instituciones chinas

¿Estás buscando una nueva oportunidad laboral? Te tenemos buenas noticias pues se llevará a cabo la 4ta Feria del Empleo de México donde habrá 30 instituciones chinas con vacantes en diferentes áreas.

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¿Cuándo y dónde será la Feria del Empleo en la UNAM?

En la feria podrás conocer las diferentes oportunidades que China ofrece en servicios lingüísticos, educación, manufactura, comercio exterior, tecnología y HSK.

El evento se llevará a cabo en la Explanada del edificio B de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción el jueves 26 de marzo de las 10:00 a las 16:00 horas.

¡Descubre las oportunidades laborales que China te ofrece 🇨🇳! Asiste a la Feria del Empleo de la @ENALLTUNAM 💼 > https://t.co/U2FJyyaUth#AgendaUNAM pic.twitter.com/o6rEfUPaz2 — UNAM (@UNAM_MX) March 24, 2026

Desempleo en México

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México registró una tasa de desocupación de 2.6% colocándose como el país con menor nivel de desempleo entre las 38 naciones que integran el organismo internacional.

Además, tiene la tasa de desempleo juvenil más baja en la OCDE con 5.7% de jóvenes entre 15 y 24 años. Japón tiene una tasa de desempleo de 2.4%, Israel 4.2% y Suecia, España, Chile y Finlandia superan 20% con lo que al menos 1 de cada 5 jóvenes esta desempleado.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en enero pasado se perdieron 705 mil 427 puestos de trabajo. Este retroceso afectó más a los hombres con 465 mil 510 trabajos y 239 mil 917 mujeres. La pérdida de empleos formales en enero fue de 454 mil 292 plazas.

Desempleo e inflación van a la alta: Economía mexicana se desploma

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