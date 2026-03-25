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Registro para solicitar la Tarjeta Violeta ya tiene fecha en la CDMX

El programa Tarjeta Violeta de la alcaldía Cuauhtémoc consiste en la entrega de 15 mil pesos; se entregarán 500 fichas por una semana.

Fechas de registro para obtener la Tarjeta Violeta en Cuauhtémoc
La alcaldía Cuauhtémoc entregará 500 fichas durante una semana para el registro del programa Tarjeta Violeta.|@AlcCuauhtemocMx | X

Escrito por: Adriana Pacheco

La alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX) reveló las fechas en que se realizará el registro para acceder al programa social Tarjeta Violeta 2026, el cual busca apoyar económicamente a las mujeres que tienen bajo su cuidado a otras personas que no pueden valerse por sí mismas.

La Tarjeta Violeta consiste en la entrega de 15 mil pesos, el acceso a jornadas de salud y actividades complementarias para fortalecer la calidad de vida de las beneficiarias.

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Registro para la Tarjeta Violeta

El registro se realizará de manera presencial y a través de la entrega de 500 fichas al día, en orden de llegada, del 23 al 27 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:40 horas o hasta agotar las fichas.

Las interesadas en ser parte del programa deben acudir a la explanada techada de la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en Aldama y Mina s/n colonia Buenavista.

¿Cuáles son los requisitos?

Se solicitan los siguientes documentos de la persona a cargo de los cuidados:

  • Identificación oficial con fotografía vigente, original, con residencia en la alcaldía Cuauhtémoc (Credencial para votar emitida por el INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio de la alcaldía Cuauhtémoc, cuya fecha de expedición no debe ser mayor a tres meses a la fecha en que la persona beneficiaria ingrese la solicitud de incorporación al programa (teléfono, luz y gas natural) que corresponda con la identificación oficial
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) solo en caso de contenerla en el INE
  • Solicitud de ingreso dirigido a la alcaldía Cuauhtémoc (el formato es proporcionado por la alcaldía)

De igual manera se solicitan varios requisitos de la persona bajo el cuidado, ya sea mayor, menor o con discapacidad y la lista completa está en el siguiente enlace.

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